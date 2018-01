L’attrice Ellen Page ha sposato a sorpresa la compagna Emma Portner

Ellen Page - L’attrice di ‘Juno’ ha sposato la ballerina di Justin Bieber : Stanno insieme da circa un anno, ma il loro amore non poteva aspettare e reclamava un passo importante come il matrimonio: l’attrice Ellen Page ha sposato la fidanzata ballerina e coreografa Emma Portner. Lo hanno annunciato loro stesse sui social, postando foto delle fedi e teneri scatti che le vedono insieme strette in un abbraccio: “Non riesco a credere di poter chiamare questa donna straordinaria ‘mia moglie'” ha ...