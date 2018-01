La super Atalanta batte la Roma all’Olimpico

Calciomercato Atalanta - fissato il prezzo di Cristante : cifra super : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta sta disputando una stagione veramente entusiasmante, la squadra di Gasperini grande protagonista in campionato Europa League e Coppa Italia. Fino al momento si è messo in mostra il centrocampista Cristante, finito nel mirino di tante big. L’Atalanta ovviamente lo riscatterà per 5 milioni di euro dal Benfica e poi per l’estete è pronta a scatenarsi l’asta, Cristante infatti è un ...

Napoli-Atalanta sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai su Rai 1 e Rai 1 HD o in streaming dal sito o dall'applicazione di Rai Play, la piattaforma streaming e on demand della Rai.

L’Inter crolla a Sassuolo Milan - Atalanta La diretta : 0-2 Il Napoli supera la Samp : I nerazzurri controllano il gioco ma Consigli e Acerbi negano il gol. I neroverdi passano al 34’ e riescono a controllare la partita

Atalanta - asta benefica delle maglie superata quota diecimila euro : Dopo soli tre giorni dal via ufficiale, il montepremi totale delle promesse di pagamento per l'asta benefica 2017 delle maglie atalantine del "Christmas Match" ha già sfondato il muro dei 10000 euro.

Gol Caldara e Ilicic - Atalanta super in avvio - poi Milinkovic è strepitoso [VIDEO] : Gol Caldara e Ilicic – Si sta giocando l’ultima gara della 17^ giornata del campionato di Serie A, spettacolo nel posticipo tra Atalanta e Lazio. Grande spettacolo all’ingresso delle squadre in campo, coreografia mozzafiato. Inizio importante per la squadra di Gasperini, uno-due micidiale, prima ci pensa Caldara, poi grande raddoppio di Ilicic su assist perfetto del Papu Gomez. Inizio difficilissimo per la Lazio, poi la ...

Pagelle Everton-Atalanta 1-5 - Europa League 2017-2018 : Cristante scrive una pagina di storia! Gomez croce e delizia - Cornelius superbo : Impresa storica e missione compiuta per l’Atalanta, che espugna Goodison Park battendo l’Everton con un clamoroso 1-5 nel quinto match del gruppo E della fase a gironi dell’Europa League 2017-2018. Gli orobici sfruttano in particolare la serata perfetta di Bryan Cristante, autore di una fantastica doppietta che sigilla il pass per i sedicesimi di finale. Sandro Ramirez accorcia le distanze, ma l’Atalanta, nonostante un ...

Storica Atalanta in Europa League - umilia l’Everton e supera il turno : adesso si gioca il primo posto! : 1/16 LaPresse/Reuters ...

Serie A - Atalanta-Spal 1-1 : un super Rizzo rimonta a Bergamo : Termina in parità a Bergamo. Bella partita all'Azzurri d'Italia, con l'Atalanta che va al riposo in vantaggio grazie all'ennesimo gol di Cristante (è il quarto in questa stagione) al 23esimo: flipper ...