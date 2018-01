La scomparsa del fine settimana : Oggi ci sono sempre più persone che lavorano sempre e ovunque. Avere tempo a disposizione per se stessi non va più di moda. Leggi

Fano - scomparsa la madre del Presidente Tecchi. Il cordoglio del mondo dello sport : Il mondo dello sport in generale e della Ginnastica in particolare si stringono nel lutto alla grande famiglia Tecchi. Possa il ricordo di una madre e di una nonna amorevole colmare questo vuoto.

La dottoressa Tonia Bardellino (criminologa) - ricorda la scomparsa di Ferdinando Imposimato : Imposimato, ebbe però anche una carriera politica, eletto nel 1987 al Senato come indipendente nelle liste del Pci, successivamente nel 1992 alla Camera , mentre nel 1994 nuovamente al Senato. Nel ...

Per Danilo Dolci - nel XX anniversario della scomparsa : ... all'emarginazione di ogni area di effettivo dissenso, al controllo sociale esercitato attraverso la diffusione capillare dei mass-media; attento al punto di vista della 'scienza della complessità' e ...

George Michael : a un anno dalla scomparsa - la lettera della famiglia : Il vuoto lasciato dalla scomparsa della grande popstar britannica non è incolmabile solo per la famiglia ma anche per i milioni di fan sparsi in tutto il mondo , che continuano a far visita alla ...

scomparsa - la seconda stagione ci sarà? Anticipazioni della sesta e ultima puntata del 19 dicembre : Una verità sconvolgente verrà a galla nell’ultima puntata di Scomparsa, la fiction di Rai1 in grado di sconfiggere sempre negli ascolti il Grande Fratello Vip 2 conquistando in media 6 milioni di telespettatori a serata. La serie vuole salutare i fan prima della pausa natalizia e così il gran finale, dopo la penultima puntata di lunedì 18, va in onda eccezionalmente martedì 19 dicembre, sempre in prima serata. Scomparsa, la seconda ...

scomparsa - anticipazioni della quinta puntata del 18 dicembre : Su Rai 1 la quinta puntata di Scomparsa: ecco la trama della puntata in onda lunedì 18 dicembre alle 21.15. Scomparsa, trama della quinta puntata Una preziosa testimonianza riaccende la speranza nel cuore di Nora. Giovanni Nemi, intanto, raggiunge immediatamente il bosco del Conero, nel punto esatto in cui i testimoni dicono di aver visto un SUV dal quale è stata scaraventata a terra una giovane ragazza. Che possa trattarsi di Camilla? Prendono ...

Il documentario David Bowie – The Last Five Years il 27 dicembre in TV : il ricordo del Duca Bianco a due anni dalla scomparsa : Questa sera in tv il documentario David Bowie - The Last Five Years che ripercorre gli ultimi cinque anni di vita del cantautore statunitense, scomparso nel gennaio del 2016. A quasi due anni dalla morte, VH1 trasmetterà stasera il documentario in sua memoria, a partire dalle 21:10. Diretto da Francis Whately e prodotto da HBO, il documentario dedicato al Duca Bianco andrà in onda in prima serata su VH1, canale 67 del digitale terrestre, e ...

Sofiya Melnyk - trovato cadavere. "E' della 43enne scomparsa" : Cornuda (Treviso), 24 dicembre 2017 - E' a una svolta il caso di Sofiya Melnyk, scomparsa il 15 novembre scorso da Cornuda (Treviso). Oggi, lungo una scarpata del Monte Grappa, al confine tra le ...

Giallo di Sofiya - trovato cadavere sfigurato della donna scomparsa il 15 novembre : Il corpo di Sofiya Melnyk, la 43enne ucraina scomparsa nel nulla il 15 novembre, è stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 24 dicembre. A notarlo è stato...

Treviso - il giallo di Sofiya : un cacciatore trova il corpo della donna scomparsa : CORNUDA (TV) - Il corpo di Sofiya Melnyk , la 43enne ucraina scomparsa nel nulla il 15 novembre , è stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 24 dicembre. A notarlo è stato un cacciatore ...

Sofiya Melnik : tracce biologiche sospette nell'auto della donna scomparsa a novembre : CORNUDA (TREVISO) tracce biologiche sospette nell'auto. Gli accertamenti del Ris sono iniziati giovedì mattina, nei laboratori di Parma. È stato compilato l'elenco di tutti i reperti acquisiti la ...

scomparsa 2 - FICTION RAI/ Anticipazioni - ci sarà la seconda stagione? Brutte notizie per i fan della fiction : Questa sera, martedì 19 dicembre, in prima serata su Rai 1 andrà in onda la sesta e ultima puntata di SCOMPARSA. Ci sarà una seconda stagione? Le parole del regista.(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 19:55:00 GMT)

"scomparsa" - le anticipazioni dell'ultima puntata : L'avvincente e misteriosa ricerca di Camilla arriva al termine. Martedì 19 dicembre, alle 21:25 su Rai 1, la sesta e ultima puntata di "Scomparsa", la fiction con...