La Roma cade in casa contro l' Atalanta

Badelj fino alla scadenza a Firenze : Roma in pole - poi Milan e Siviglia : Milan Badelj , scrive Il Corriere dello Sport , di fatto è finito in regime di svincolo e a giugno è destinato ad andare altrove, lontano da Firenze. Stefano Pioli e Pantaleo Corvino hanno messo il centrocampista fra gli incedibili di ...

Tragedia a Roma : bimbo attratto dai decori natalizi e cade dalla finestra : Tragedia stamani a Roma, dove un bambino di cinque anni è morto dopo essere caduto dalla finestra del suo appartamento al quinto piano di un palazzo in zona Spinaceto, periferia sud di Roma. Il piccolo, probabilmente, è stato incuriosito da un pupazzo di Babbo Natale e si è sporto per guardarlo. Al momento dell’incidente, il piccolo era da solo in casa con il papa’. Intorno alle 16 di oggi pomeriggio il bambino si sarebbe arrampicato ...

Roma - cade albero al Flaminio : ferite due donne : Un albero è crollato in via degli Scialoja, a Roma , quartiere Flaminio, ferendo due passanti. Si tratta di due donne, soccorse da personale del 118 e trasportate in codice giallo una al ...

Roma - traffico di libri rari all'accademia San Luca : tomi di D'Annunzio e Hugo venduti a 20 euro : Un libro raro di Gabriele D'Annunzio finito sulle bancarelle del mercato di Porta Portese, venduto a un commerciante ambulante per soli 20 euro. Volumi antichi de 'I Miserabili' di Victor Hugo ...

Roma. Pagamento del saldo IMU e TASI 2017 scadenza 18 dicembre : Scade il 18 dicembre il termine per il Pagamento del saldo IMU e TASI 2017. Nelle pagine del Dipartimento Risorse Economiche del Comune di Roma sono pubblicate le informazioni utili e il programma di calcolo per il Pagamento del saldo.…Continua a leggere →

I precari dell'Accademia di Belle Arti a Roma contro la Finanziaria : NAPOLI - Per molti la 128 è un'automobile Fiat, ma per i docenti precari delle Accademie di Belle Arti e dei Conservatori è una graduatoria nazionale per incarichi a tempo determinato (prevista dalla ...

Livorno - giurano fedeltà alla Repubblica i cadetti Romani dell'Accademia Navale : Un grido corale ha percorso come un brivido lo storico piazza dell'Accademia Navale di Livorno. Hanno urlato con tutto il fiato che avevano in gola 'Lo giuro' e sono entrati ufficialmente a far parte ...

CECILIA RODRIGUEZ VS BARBARA D'URSO/ Le parole di Valerio Scanu : "Romanzano tutto ciò che realmente accade" : CECILIA RODRIGUEZ ha ricevuto il Tapiro d'Oro di Striscia la notizia, occasione perfetta per parlare del rifiuto a partecipare alle trasmissioni di BARBARA D'URSO (video).(Pubblicato il Sat, 02 Dec 2017 11:21:00 GMT)

Gf Vip 2017 - Valerio Scanu difende Cecilia Rodriguez : "Autori e montatori Romanzano tutto ciò che realmente accade nella casa" : Da veterano di reality show, Valerio Scanu, al settimanale Nuovo Tv, ha affidato alcune rivelazioni che riguardano la sua amica Cecilia Rodriguez (conosciuto durante l'esperienza comune dell'Isola dei Famosi e attrice nel video di Finalmente Piove proprio assieme a Francesco Monte) e la relazione intrapresa, sotto gli occhi vigili delle telecamere, con Ignazio Moser: Premetto che, in generale, in questi programmi è tutto vero. Solo che le ...