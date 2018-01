: La Rivoluzione di Praga e il tabù delle verità - AdrMontanaro : La Rivoluzione di Praga e il tabù delle verità - DominoEffetto : RT @paoladelusa: 50 anni fa cominciava la Primavera di Praga. L'eredità di una rivoluzione fallita - Ferula18 : RT @paoladelusa: 50 anni fa cominciava la Primavera di Praga. L'eredità di una rivoluzione fallita - paoladelusa : 50 anni fa cominciava la Primavera di Praga. L'eredità di una rivoluzione fallita - SihabBD : RT @A_Lianse: #OnThisDay 50 anni fa cominciava la #PrimaveradiPraga. L'eredità di una rivoluzione fallita -

(Di sabato 6 gennaio 2018) Ieri è stato il cinquantesimo anniversario dell'inizio della Primavera diquando un comunista cattivo, Novotny, fu sostituito da un comunista buono, Dubcek: talmente buono da provocare l'invasione dell'armata sovietica accompagnata dai carri armati della Germania comunista.Nel 1990 i sovietici finalmente levarono le tende e io vissi quella transizione per due mesi a. Ero stato mandato da Eugenio Scalfari per raccontare la felicità di un popolo liberato, ma trovai invece una depressione mentale globale e una paura paralizzante. Il lascito del comunismo era la mediocrità, la diffidenza di tutti verso tutti, ospedali senza attrezzature, un terrore del mondo che ricordava quello degli uomini vissuti nel buio raccontato da Platone.Fu l'ultimo mio reportage per Repubblica e il mondo radical chic italiano non mancò di farmi sentire l'alito del suo rancoroso ...