La pista è ghiacciata | due aerei si scontrano Fiamme sull’ala e panico a bordo | evacuati

Aereo JetBlue sbanda su pista ghiacciata a Boston : nessun ferito : Un velivolo JetBlue ha sbandato sull’asfalto ghiacciato dell’aeroporto di Boston finendo contro un cumulo di neve al bordo della pista di rullaggio: non vi sarebbero feriti. Il volo proveniente da Savannah “è uscito da una pista di rullaggio poco dopo l’atterraggio. Al momento non siamo a conoscenza di vittime“, ha spiegato in una nota JetBlue. “All’improvviso, abbiamo iniziato a scivolare, poi a girare ...