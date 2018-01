La Juventus soffre ma vince 1-0 a Cagliari | bianconeri a meno uno dal Napoli

: RT @MassimoCaputi: La Juventus soffre più del previsto ma porta a casa il successo che voleva per mantenere il passo del Napoli. Allegri no… - leoninor : RT @MassimoCaputi: La Juventus soffre più del previsto ma porta a casa il successo che voleva per mantenere il passo del Napoli. Allegri no… - fattidijuve : RT @MassimoCaputi: La Juventus soffre più del previsto ma porta a casa il successo che voleva per mantenere il passo del Napoli. Allegri no… - MassimoCaputi : La Juventus soffre più del previsto ma porta a casa il successo che voleva per mantenere il passo del Napoli. Alleg… -

(Di sabato 6 gennaio 2018) Ladi Massimiliano Allegriterribilmente contro ildi Diego Lopez, ma alla fine sfrutta una grande giocata di due dei suoi giocatori più ispirati, Douglas Costa e Bernardeschi per sbanacare la Sardegna Arena. Il gol della vittoria porta la firma dell'ex attaccante della Fiorentina su assist al bacio dell'ex esterno del Bayern Monaco, al minuto 74'. Proteste dei sardi per il fallo, in partenza d'azione, di Benatia su Pavoletti. Ilha anche reclamato un calcio di rigore per il fallo di mano di Bernardeschi. Con questo successo lasi porta a quota 50 punti, sardi a quota 20Primo tempo equilibrato e frizzante alla Sardegna Arena tra ildi Diego Lopez e ladi Massimiliano Allegri. Al 9' Dybala centra la traversa piena, mentre un minuto dopo Higuain va al tiro ma non impegna Rafael. Al 17' Bernardeschi ...