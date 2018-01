La Juve tiene il passo del Napoli Cagliari battuto a domicilio 1-0

La Juve ntus batte la Roma e tiene il passo del Napoli leader : Un gol dell'ex giallorosso Benatia basta ai bianconeri per restare a -1 dai partenopei. Troppo tardiva la reazione giallorossa. Una traversa per parte: a Florenzi, risponde Pjanic

Juventus - Marotta tiene Höwedes e pressa Emre Can : TORINO - Il 2017 di Benedikt Höwedes è già terminato da un po' ma il tedesco, come si dice di solito in questi casi, sarà il rinforzo di gennaio per Massimiliano Allegri che finora lo ha avuto ...