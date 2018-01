: La diplomazia olimpica favorisce i colloqui tra le due Coree - TutteLeNotizie : La diplomazia olimpica favorisce i colloqui tra le due Coree - HuffPostItalia : La diplomazia olimpica favorisce i colloqui tra le due Coree - ansacalciosport : Da pingpong a ghiaccio, quando lo sport spinge alla diplomazia - A Pechino abbraccio russa e georgiana, tregua olim… -

(Di sabato 6 gennaio 2018) Le Olimpiadi di PyeongChang sono più vicine: è "probabile" che la Corea del Nord partecipi, ha detto Chang Ung, unico membro del Cio di Pyongyang, di transito all'aeroporto di Pechino. Secondo l'agenzia nipponica Kyodo, Chang, proveniente da Pyongyang, ha fatto oggi uno scalo tecnico prima della sua missione svizzera, a Losanna, per trattare col Comitato olimpico internazionale proprio la partecipazione ai Giochi invernali in Corea del Sud, dal 9 al 25 febbraio.Le sue parole hanno fornito altri segnali di apertura del Paese eremita che ieri ha accettato la proposta di Seul di tenere martedì 9 gennaio, dopo un blackout di oltre due anni, un dialogo "di alto livello" per discutere la potenziale presenza del Nord alle Olimpiadi e le opzioni per migliorare i rapporti bilaterali.Anche Donald Trump ha benedetto i, auspicando oggi che possano andare "oltre i ...