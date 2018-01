La crisi in Venezuela peggiora

La crisi del Venezuela vista da chi è scappato in Italia : La storia di due ragazzi arrivati a Milano mostra cosa significalasciarsi alle spalle un paese dove mancano cibo e medicine. E cosa vuoldire arrivare in un altro dove la concessione dell’asilo è un’incognita. Leggi

La crisi dell’opposizione in Venezuela : Dopo mesi di proteste e più di 100 morti i partiti che si oppongono a Maduro hanno partecipato alle ultime elezioni, legittimando di fatto un sistema corrotto e ingiusto The post La crisi dell’opposizione in Venezuela appeared first on Il Post.