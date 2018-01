La banda del botto ha fatto saltare

“Mihajlovic è uno zingaro che guida una banda di frustrati” : il tweet del deputato Corsaro. E la moglie di Sinisa replica : “Mihajlovic è uno zingaro che guida una banda di frustrati perdenti”: autore del tweet è Massimo Corsaro, deputato eletto con Fratelli d’Italia che ha scritto queste parole sull’ormai ex allenatore del Torino ieri sera, durante il derby di Coppa Italia. Nello stesso tweet, Corsaro ha attaccato anche la Rai e il Napoli. Molte le risposte indignate dei tifosi e degli utenti social, tra queste anche quella della moglie ...

Presa la banda della Golf : ecco come agiva : Ormai erano diventati famosi con il nome di “banda della Golf”, una squadra di rapinatori vecchio stile. Quasi tutti romani, con lo stesso modus operandi e con una sorta di firma, quell'auto usata in...

E.R. - Saliera ricorda carabinieri uccisi da banda della Uno Bianca : Bologna, 3 gen. (askanews) 'Non smetteremo mai di chiedere verità e giustizia: oggi ricordiamo una delle pagine più tragiche della storia non solo di Bologna, ma dell'intera nostra Italia. Ricordiamo ...

L’auto sbanda sull’asfalto bagnato - ma sul marciapiede cammina il pedone più fortunato del mondo : L’auto sbanda sull’asfalto bagnato e finisce fuori strada, sul marciapiede di Fort Worth, in Texas, un fortunato pedone viene schivato per un pelo dal suv fuori controllo. Tutto finisce senza conseguenze, L'articolo L’auto sbanda sull’asfalto bagnato, ma sul marciapiede cammina il pedone più fortunato del mondo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma - assaltavano guardie giurate e portavalori - sgominata la banda della Golf : 8 arresti : Erano specializzati nell'assalto a portavalori e guardie giurate. Ma per la 'banda della Golf', come è stata chiamata dalla polizia, l'attività criminale è stata fermata con otto arresti. Nella ...

Roma - smantellata la banda della Golf. Assaltavano portavalori e rapinavano guardie giurate : smantellata da polizia e carabinieri a Roma una ‘batteria’ di rapinatori specializzata in rapine a guardie giurate e assalti ai portavalori soprannominata “banda della Golf“. Otto gli arresti eseguiti dalla squadra mobile e dai carabinieri. Si tratta di Romani e campani tra i 30 ed i 60 anni, sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di rapine, aggravate dall’uso delle armi in ...

Assalti a portavalori a Roma - sgominata 'banda della golf' : Roma, 3 gen. (askanews) Nella mattinata odierna, gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Roma, nell'ambito di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della ...

Roma - il cinema confiscato alla banda della Magliana chiuso per una guerra di ricorsi : “Intanto il quartiere muore” : Roma, Pigneto. Il quartiere della movida ma anche dello spaccio, a due passi dal centro di Roma, continua a combattere per “preservare i pochi, superstiti, presidi culturali in una giungla di locali e di becera movida”. Presidi come il cinema Aquila, chiuso nel 2015 e ancora sigillato. “Una chiusura trasversale che coinvolge sia l’amministrazione precedente che i diciotto mesi di amministrazione Cinque stelle”, ...

Pontedera. Arrestata la banda slava dell’oro insieme agli orefici complici : I Carabinieri di Pontedera hanno eseguito 5 provvedimenti cautelari a carico di titolari di laboratori orafi e pregiudicati slavi. Un sesto soggetto è ricercato all’estero. Nella maxi operazione sono stati recuperati più di 6 kg di oro e preziosi provento…Continua a leggere →

Maltempo - auto sbanda e precipita sulla riva del lago : donna salva : Tragedia sfiorata in provincia di Varese, dove a causa del Maltempo una donna e’ precipitata con la sua auto in uno strapiombo sul lago di Ceresio ed e’ stata soccorsa dai vigili del fuoco. L’incidente lungo la provinciale 61 a Brusimpiano (Varese), dove dal pomeriggio sta nevicando. Probabilmente proprio per l’asfalto scivoloso, l’automobilista ha perso il controllo della vettura che e’ finita a precipizio ...

Sospesi tutti i collegamenti tra Napoli e Capri - rinviata a venerdì l'esibizione della banda dei vigili del fuoco : Capri - L'isola azzurra colpita dal maltempo. Il peggioramento delle condizioni meteomarine ha portato alla sospensione totale dei collegamenti marittimi da Napoli a Capri. Dopo le corse del mattino, ...

Cecchi Gori è morto?/ Come sta Vittorio : ricordo commosso del campione Sarabanda ‘Coccinella’ (ultime notizie) : Cecchi Gori è morto? Come sta Vittorio: è ricoverato in rianimazione dopo arresto cardiaco. Le ultime notizie sull'ex proprietario della Fiorentina e produttore cinematografico(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 13:10:00 GMT)

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 dicembre : ABBIAMO UNA banda. Ghizzoni tumula Renzi - Boschi e Carrai : L’epilogo Etruria: Ghizzoni affonda Boschi, Renzi e pure Carrai Sei mesi dopo – L’ex Ad Unicredit conferma ciò che scrisse De Bortoli: “Mi chiese di valutare l’acquisizione della banca di Arezzo” di Giorgio Meletti Noio volevàn savuàr di Marco Travaglio Più botte prendono, più ringraziano chi li mena. Visco rivela che Renzi andò a perorargli la causa di Etruria e lui manco gli rispose, “pensando che scherzasse”? “Ringrazio ...

banda larga - scatta la "libertà di modem" in nome della neutralità della rete : Arriva in Italia la libertà degli utenti a scegliere un modem (router) di propria scelta per navigare in Banda larga. Libertà che di recente era stata negata da quasi tutti gli operatori italiani, i ...