Kim Jong-un tende la mano | oggi lo sport è più forte delle testate nucleari

Nord Corea - Kim Jong-un riattiva la linea di comunicazione con il Sud : Pyongyang tratta la partecipazione ai Giochi invernali : La Corea del Nord ha riattivato la linea di comunicazione diretta con la Corea del Sud al villaggio di confine di Panmunjom: lo ha reso noto il canale di Stato Kctv. Seul, secondo i media sudCoreani, ha riferito che due funzionari dei rispettivi Paesi hanno avuto occasione di “testare” il ritorno alla piena operatività. Nel suo discorso di fine anno il presidente Nord-Coreano Kim Jong Un aveva teso la mano a Seul evocando la ...

Corea del Nord : Trump a Kim Jong-un - “il mio pulsante nucleare è più grande del tuo” : “Il mio pulsante nucleare è più grande del tuo“: lo scrive Donald Trump su Twitter in risposta alle affermazioni del leader NordCoreano Kim Jong-un che ha minacciato gli Stati Uniti dichiarando di avere pronto il pulsante nucleare sulla sua scrivania. “Il leader NordCoreano Kim Jong Un ha appena detto che ‘il pulsante nucleare è sempre sulla sua scrivania’. Forse qualcuno di questo regime affamato e impoverito vorrà ...

Kim Jong-un - non solo pulsanti nucleari : le aperture che spiazzano il mondo : " Le Olimpiadi potrebbero essere un'ottima occasione - ha aggiunto - per dimostrare la nostra grazia verso il resto del mondo ed il 2018 è un anno speciale per il Nord e per il Sud della Corea. Noi ...

Kim Jong-un - non solo pulsanti nucleari : le aperture che spiazzano il mondo Video : 4 #Kim Jong-un avrebbe il dito puntato sul pulsante nucleare? Possibile che nel discorso di Capodanno del leader di Pyongyang qualcuno abbia voluto cogliere soltanto questo passaggio? In aggiunta, c'è stato anche il tentativo di 'spacciare' il commento inquietante di un ammiraglio statunitense in congedo come una risposta dell'amministrazione Trump alle presunte nuove minacce nordcoreane. Se è vero che la tensione nella penisola ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Kim Jong-un apre alla partecipazione della Corea del Nord! : Kim Jong-un ha clamorosamente aperto alla possibilità che una delegazione di atleti della Corea del Nord partecipi alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Durante il discorso d’apertura dell’anno, il dittatore non preclude la partecipazione di suoi atleti alla rassegna a cinque cerchi che si svolgerà nella nemica Corea del Sud dal 9 al 25 febbraio. Le sue parole lasciano speranza: “I Giochi Invernali che si terranno in ...

Kim Jong-un : “Completata la nostra forza nucleare - sulla scrivania ho il pulsante” : La nostra forza nucleare è stata «completata»: così il leader nordcoreano Kim Jong-un, nel suo consueto messaggio di inizio anno trasmesso dalla tv di stato della Corea del Nord. sulla mia scrivania c’è un «pulsante nucleare» dice Kim tornando ad avvertire gli Stati Uniti confermando che la forza nucleare del suo Paese è ora una realtà e non solo ...

