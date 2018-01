Juventus | Marotta | “Donnarumma? Meglio Szczesny”

Marotta usa bastone e carota con Dybala : “Simbolo della Juventus? Ecco cosa dico” : Paulo Dybala è tornato ad essere protagonista nella Juventus dopo un periodo decisamente negativo. La ‘Joya’ ha realizzato una doppietta nel match con il Verona e sfornato un’ottima prestazione nel derby di Coppa Italia con il Torino, nonostante non sia arrivato il goal. Questa sera contro il Cagliari Allegri sembra orientato a lanciarlo nuovamente titolare, dandogli continuità. Intanto Marotta parlando dell’argentino ha ...

Juventus - il Chelsea insiste per Alex Sandro : Marotta apre - ma serviranno 70 milioni : Juventus, il Chelsea insiste per Alex Sandro: Marotta apre, ma serviranno 70 milioni Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, IL Chelsea insiste PER Alex Sandro- Inizia ufficialmente oggi la sessione di calciomercato invernale, la quale ci terrà compagnia fino alla fine di gennaio. La Juventus osserva interessata, anche se difficilemente lavorerà sul ...

Marotta-Juventus - binomio vincente : Da anni si parla di Juventus schiacciasassi e ammazza record: se i bianconeri hanno conquistato sei scudetti consecutivi, uno degli artefici di questa cavalcata trionfale è sicuramente l'amministratore delegato Beppe Marotta. Tra le sue operazioni di mercato migliori la prima piazza sicuramente la merita l'acquisto di Andrea Pirlo nel 2012. I colpi ad effetto di Beppe Marotta Il 1'giugno 2010 Beppe Marotta è entrato a far parte della famiglia ...

Calciomercato Juventus - Marotta e Paratici tentano un nuovo colpo alla Bentancur : i dettagli : Calciomercato Juventus – Un altro colpo in stile Bentancur? La Juventus ci sta pensando. Il club bianconero ha sempre un occhio di riguardo per i talenti che crescono nel campionato argentino e in particolare per le giovani promesse del Boca Juniors, con il quale i rapporti sono ottimi vedi gli affari Tevez e Bentancur. Nel mirino di Marotta e Paratici è finito quello che in Argentino viene definito come un potenziale campione: ovvero ...