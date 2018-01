Juventus | fatta per Emre Can | super stipendio per 4 anni Addio a Khedira

Calciomercato Juventus/ News - Marko Pjaca allo Schalke : è fatta! (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo del club allenato da Massimiliano Allegri: sembra essere ormai a un passo la cessione in prestito di Marko Pjaca allo Schalke 04.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 03:54:00 GMT)

Calciomercato Juventus - è fatta per il prestito di Pjaca allo Schalke 04 : L'infortunio, il rientro con la Primavera ed ora la cessione in prestito. Marko Pjaca riparte dalla Germania, è fatta per il suo passaggio a titolo temporaneo allo Schalke 04. C'è l'accordo tra club, ...

