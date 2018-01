Juve | Szczesny | ' Ecco cosa serve per battere il Cagliari'

Juventus - Marotta : “Donnarumma? Meglio Szczesny” : L’amministratore delegato della Juventus Giuseppe Marotta, intervistato ai microfoni di Rai Sport, ha parlato a 360 gradi del momento della formazione bianconera alla vigilia della sfida di campionato contro il Cagliari, in programma questa sera alle ore 20:45. Leggi le Probabili Formazioni! L’ad non le ha mandate a dire analizzando tantissime tematiche in maniera approfondita, ma una su tutte ha catturato l’attenzione di ...

Wojciech Szczesny ha conquistato la Juventus : La Juventus lo ha acquistato in estate dall'Arsenal per il dopo Buffon. E lui ha già stupito tutti con le sue strepitose parate nelle ultime gare, che hanno consentito ai bianconeri di non lasciare punti per strada. Nell'ultima gara contro la Roma ha dimostrato di che pasta è fatto. La carriera di Wojciech Szczesny È nato a Varsavia nel 1990, anche il padre è stato portiere di calcio. Dal 2004 al 2006 ha giocato nelle giovanili del Legia ...

Szczesny a tu per tu con il portiere della Juventus femminile : TORINO - Lui e lei, da porta a porta. Wojciech Szczesny intervistato da Laura Giuliani, portiere della Juventus femminile, in un video pubblicato sui canali social del club. Il polacco ha rivelato che ...

La Juve aspetta Buffon. Ma Szczesny ha chiuso la porta meglio di tutti : Il polacco ha la media gol subiti più bassa della A: 'Con i difensori bianconera è facile, Gigi mi aiuta' Ancora differenziato. Nemmeno ieri, alla ripresa degli allenamenti, Gigi Buffon è tornato in ...

Juventus : Szczesny ha salvato davvero il risultato contro la Roma? : Uno degli episodi più importanti di Juventus-Roma, big match valevole per la giornata numero 18 di campionato, andato in scena sabato scorso, è stato sicuramente la parata si Szczesny (portiere numero due tra le fila bianconere), sul tiro ravvicinato di Schick, che avrebbe potuto regalare il pari ai giallorossi, se solo avesse centrato il bersaglio. Complici anche le critiche che stanno colpendo l’attaccante della Roma di cui si parla ...

Juve - Szczesny : 'Penso al campionato - poi sfido Cuadrado' : Wojciech Szczesny , portiere della Juventus , ha parlato ai microfoni di Premium Sport dei prossimi obiettivi con il club bianconero e la Nazionale polacca: 'Sfida contro la Colombia di Cuadrado al Mondiale? Sì, credo che sia la seconda partita del torneo, sarà un match importante.

Juventus - Szczesny : 'In quattro per lo scudetto. La parata su Schick? Mi ha tirato addosso ' : Un mix di tecnica e istinto, un intervento che nell'economia della partita è valso quanto un gol: 'Era a 25 metri da me quando ha preso la palla, ho avuto due o tre secondi per ragionare, sono ...

Juventus - Szczesny : ''In quattro per lo scudetto. La parata su Schick? Mi ha tirato addosso...'' : Un mix di tecnica e istinto, un intervento che nell'economia della partita è valso quanto un gol: 'Era a 25 metri da me quando ha preso la palla, ho avuto due o tre secondi per ragionare, sono uscito ...

Szczesny : 'Resterò alla Juve a lungo' : Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ai microfoni di Sky fa il punto sui suoi primi mesi in bianconero: "Venire alla Juve è stata la scelta giusta per la mia carriera e in ogni caso l'Arsenal ...

WOJCIECH SZCZESNY / Il portiere della Juventus ammette : ha sbagliato Schick - non ho salvato io il risultato : WOJCIECH SZCZESNY, il portiere della Juventus salva il risultato contro la Roma con una grande parata su Patrik Schick: i tifosi lo idolatrano, lui resta con i piedi sulla terra.(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 16:57:00 GMT)

Szczesny : 'Alla Juve per tanti anni. La parata su Schick? Ha sbagliato lui...' : Come vedevo Buffon prima? Io l'ho visto sempre come il portiere più forte del mondo e adesso lo vedo anche come un grande uomo. Non è stata una sorpresa'. ARSENAL - 'Se l'Arsenal si è pentito di ...

Juventus - Szczesny : 'Venire qui la scelta migliore della mia carriera' : Io l'ho sempre visto come il portiere più forte del mondo, adesso l'ho conosciuto anche da uomo". "Buffon mi aiuta molto con la sua esperienza" Guarda tutti i video "Scudetto sarà sfida a 4. Vogliamo ...

Szczesny : "Juve - spero di restare a lungo. Schick? Mi ha tirato addosso - errore suo" : Il portiere polacco, erede di Buffon in bianconero, vuole sfruttare il suo momento ma pensa soprattutto al futuro che lo attende

Juve - parla Szczesny : sbeffeggiato Schick dopo il goal “mangiato” : In genere c’e’ il “gol dell’ex”, ma il brevetto sulla “parata dell’ex” diventa di Wojciech Szczesny. E si’ perche’ il suo intervento nei minuti di recupero su Schick ha permesso alla Juventus di battere la Roma, la squadra del portiere polacco fino alla scorsa stagione. Una respinta che vale quanto un gol, in questo caso due punti e anche…due giorni di riposo in piu’ come ha ...