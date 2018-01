Juve | Darmian per la fascia

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 6 gennaio in DIRETTA : Juventus vuol chiudere su Emre Can e piace Darmian - Aubameyang vicino alla Cina : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. La Juventus preme per ottenere la firma del giocatore del LIVErpool Emre Can il prima possibile per evitare beffe da parte di altre squadre o rilanci dei Reds. Per il centrocampista tedesco è pronto ...

Roma - idea Darmian se parte Bruno Peres. Da battere Juve e Napoli : Roma, idea Darmian se parte Bruno Peres. Da battere Juve e Napoli Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, idea Darmian SE parte Bruno PERES – Non ci saranno grandissimi colpi o stravolgimenti di rosa come successo in estate. In casa Roma, l’arrivo del mercato di gennaio, è l’occasione giusta per puntellare la squadra di Eusebio Di Francesco. ...

Napoli-Juventus - duello per Darmian e Grimaldo - il piano C è Fares : Il Napoli comprerà un terzino nel calciomercato di gennaio, ma stando a quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano ‘Il Mattino’, sembra che dovrà fronteggiare la concorrenza della Juventus, avendo le due società diversi obiettivi in comune in sede di campagna acquisti. I bianconeri infatti seguirebbero, al pardi degli azzurri, Matteo Darmian. Il 28enne laterale bravo […] L'articolo Napoli-Juventus, duello per ...

Juventus - Alex Sandro può partire per 60 milioni. Poi Emerson o Darmian : TORINO - Tipo il Gladiatore: al mio segnale, scatenate l'inferno. In questo caso, però, più che di un gladiatore, è di un... tornante che stiamo parlando: Alex Sandro. E a scatenarsi sarebbe l'inverno,...

Roma su Darmian : Emerson per la Juve : Come scrive il Corriere dello Sport, il ds giallorosso Monchi sta pensando a Darmian dopo l'infortunio di Karsdorp. Specialmente se Mourinho accettasse di liberarlo in prestito con diritto di ...