Jova e Bebe | lo speciale su Jovanotti e Bebe Vio il 6 gennaio in TV per una chiacchierata

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di sabato 6 gennaio 2018) Appuntamentoper l'Epifania connotti eVio per il programma, in onda oggi sabato 6. In collaborazione conTv e Radio Italia,andrà in onda su VH1 (canale 67 del digitale terrestre) alle 16 e in replica alle 22.notti eVio si sono incontrati nella cornice delPop Shop a Milano, il temporary store dedicato al cantante lo scorso dicembre, in occasione dell'uscita del nuovo album Oh, Vita!. Losunotti eVio consiste in unaspensierata ed informale tra i due sui temi più disparati, dalla carriera alla vita e all'amicizia.notti eVio sono amici da tempo: si conoscono, infatti, sin dall'adolescenza dell'atleta, ma hanno approfittato dell'occasionedelPop Shop per incontrarsi di nuovo e scambiare quattro chiacchiere in amicizia. Una coppia divertente e in ...