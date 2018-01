Italia | musei e visite record i dati presentati da Franceschini

Cultura - 2017 da record per i musei Italiani : oltre 50 milioni di visitatori - 5 in più del 2016. Colosseo e Pompei al top : Il 2017 è stato un anno da record per i musei italiani, con oltre 50 milioni di visitatori e incassi che sfiorano i 200 milioni di euro. Lo dice il ministero della Cultura. I dati sono stati presentati dal ministro Dario Franceschini. L’aspetto principale è l’aumento di 5 milioni di visitatori rispetto al 2016, con un guadagno che supera i 20 milioni di euro. Sul podio delle Regioni con il maggior numero di visitatori ...

Anno da record per i musei Italiani Pompei più visitata dopo Colosseo Caserta - Mann e Paestum al top : Una Anno da ricordare, il 2017, per la cultura in Italia. Cittadini e turisti si riappropriano dei luoghi d'arte, anche grazie all'impegno di direttori innovativi e all'attenzione del...

Musei - un anno da record : Colosseo il più visitato d'Italia : Il Colosseo si conferma al primo posto, tra i cinque luoghi della cultura italiana più visitati nel 2017, secondo i dati dell'Ufficio statistica del Mibact relativi all'anno che si è appena chiuso. L'...

Musei Italiani : è record storico 50 milioni di visitatori nel 2017 In testa il Colosseo. La classifica : I dati definitivi del 2017 segnano il nuovo record per i Musei italiani: superata la soglia dei 50 milioni di visitatori e incassi che sfiorano i 200 milioni di euro, con un incremento rispetto al 2016 di circa +5 milioni di visitatori e di +20 milioni di euro Segui su affaritaliani.it

Musei Italiani - nuovo record per il 2017Registrati oltre cinquanta milioni visitatori : In testa alla classifica dei luoghi più visitati restano Colosseo, Pompei, Uffizi, Accademia di Firenze e Castel Sant'Angelo. superata la soglia dei 50 milionidi visitatori e incassi che sfiorano i 200 milioni di euro, con unincremento sul 2016 di circa cinque milioni di visitatori e di ventimilioni di euro

Nuovo record per i musei Italiani : oltre 50 milioni di visitatori : “Nuovo record per i musei italiani: superata la soglia dei 50 milioni di visitatori e incassi che sfiorano i 200 milioni di euro, con un incremento sul 2016 di circa +5 milioni di visitatori e di +20 milioni di euro“: i dati dell’Ufficio statistica del Mibact sui risultati dei musei statali 2017 sono stati divulgati dal ministro Franceschini. “Per il quarto anno consecutivo l’Italia viaggia in controtendenza ...

Imparare divertendosi in famiglia : HomeAway propone una selezione di musei e mostre per bambini in Italia per una piacevole pausa invernale (e non solo) : Come trasformare gli uggiosi weekend invernali in una fantastica vacanza in famiglia? E, perché no, magari unendo al divertimento anche l’opportunità di Imparare cose nuove? La risposta la dà HomeAway®, sito per l’affitto di case vacanze, che ha selezionato alcune proposte culturali in tutta Italia di sicuro interesse per i bambini. E grazie alle soluzioni abitative ad hoc per le famiglie, la vacanza diventa un momento unico di ...

È nata la rete Italiana dei Musei del Mare e della Marineria : Cultura, che è memoria, ma anche economia. 'I Musei del Mare sono parte del patrimonio di un Paese e centri di richiamo anche turistico' spiega ancora Profumo 'oltretutto, a differenza di altre ...

nata la rete Italiana dei Musei del Mare e della Marineria : Cultura, che è memoria, ma anche economia. 'I Musei del Mare sono parte del patrimonio di un Paese e centri di richiamo anche turistico' spiega ancora Profumo 'oltretutto, a differenza di altre ...

Domenica 5 novembre 2017 musei statali gratis in tutta Italia : Domenica 5 novembre torna l'appuntamento con #Domenicalmuseo, l'iniziativa del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo guidato da Dario Franceschini che prevede l'ingresso...