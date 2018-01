Isola dei Famosi 13 | ecco chi sono gli opinionisti ufficiali

Isola dei Famosi 2018/ Concorrenti : Cristina Chiabotto dice no al reality : Isola dei Famosi 2018 , Concorrenti : Alessia Mancini, Nadia Rinaldi e Bianca Atzei naufraghe ufficiali. Cristina Chiabotto dice no al reality di canale 5.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 09:23:00 GMT)

Bianca Atzei sarò una naufraga sull’ Isola dei famosi : La cantante Bianca Atzei sarà naufraga sull’Isola dei famosi . A confermare la partecipazione è la stessa cantante con un post su “Instagram” in cui spiega le ragioni della sua scelta: “Parteciperò all’Isola dei famosi con la voglia di sconfiggere le mie paure, oltrepassare i miei limiti, sfidare anche me stessa perché non avrei mai pensato di mettermi così a rischio”. Per Bianca Atzei la partecipazione all’Isola dei ...

Gossip Isola dei famosi : Atzei - Rinaldi e Mancini in Honduras - Bossari in studio : Mancano meno di tre settimane al debutto su Canale 5 della tredicesima edizione dell'Isola dei famosi, perciò gli addetti ai lavori hanno deciso di iniziare a presentare ufficialmente i concorrenti che a breve voleranno in Honduras. Il prossimo 22 gennaio, dunque, naufragheranno sicuramente l'attrice Nadia Rinaldi, la showgirl Alessia Mancini e la cantante Bianca Atzei. Novità in vista, inoltre, anche per quanto riguarda gli opinionisti di ...