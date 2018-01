Isola dei Famosi 13 | ecco chi sono gli opinionisti ufficiali

: RT @chiaragribaudo: Per il #Salariominimo. No al reddito di cittadinanza che isola gli individui e sminuisce il loro valore. Noi crediamo n… - noisiamoilpd : RT @chiaragribaudo: Per il #Salariominimo. No al reddito di cittadinanza che isola gli individui e sminuisce il loro valore. Noi crediamo n… - Marziablu8 : RT @IsolaDeiFamosi: ?? Bagaglio imbarcato ?? Controlli di sicurezza superati ?? Posti a sedere n°01-02-03 Ecco le prime tre naufraghe ufficia… - thexeon : RT @notizieblogger: Ecco chi sono le prime tre naufraghe dell'isola 2018! ?? #isola #isoladeifamosi ?? - lucianomeli : RT @francofontana43: Anmara Walid, tunisino, 31 anni a marzo, si è tolto la vita ieri mattina a Lampedusa, impiccandisi con una cintura di… - fabioflos : @braveheartmmt @wwwtheviper75 @12qbert @Luca_Mussati @rubino7004 @marcogirgi @EuroMasochismo @Rinaldi_euro… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di sabato 6 gennaio 2018) Mancano poco più di due settimane alla tredicesima edizione de L'deiVIDEO. Da alcuni giorni a questa parte, canale 5 ha mandato in onda il promo che mostra la conduttrice Alessia Marcuzzi e l'inviato Stefano De Martino alle prese con un balletto nel remake La La Land. Ormai è ufficiale, da lunedì 22 gennaio 2018 in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset verra' trasmessa la prima puntata del popolare reality show. Il programma avra' tantissime novita', a partire dagli. Chi sara' in studio a commentare le avventure dei naufraghi? Nel prosieguo dell'articolo scoprirete i loro nomi e chile prime tre concorrenti che partiranno per l'Honduras. 'dei2018': svelati i nomi dei dueche affiancheranno la Marcuzzi Inizialmente era stata diffusa la voce che alla tredicesima stagione de 'L'#deisi sarebbero ...