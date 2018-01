Irlanda del Nord | causa influenza diocesi sospende segno della pace

Influenza in Irlanda del Nord : sospeso il segno di pace durante le celebrazioni liturgiche : Una diocesi cattolica in Irlanda del Nord ha sospeso il segno della pace durante le celebrazioni liturgiche per evitare la diffusione dell’Influenza: lo riporta il Guardian, secondo cui il vescovo Noel Treanor ha dichiarato che “avendo ricevuto indicazioni mediche riguardo il crescente rischio e impatto dell’Influenza australiana, la diocesi di Down and Connor ha deciso di riattivare misure cautelative stabilite originariamente ...

Brexit - l'Irlanda vittima dell'incertezza sul futuro dell'economia - : Negli ultimi 10 anni, Paddy Hughes ha gestito un'azienda che vende integratori alimentari per l'alimentazione dei cavalli e ora è preoccupato per l'aumento dei costi che potrebbe essere causato dalla ...

Irlanda del Nord - bimbo di 16 mesi rischia la vita per un bacio : DUBLINO Un bacio poteva costargli la vita. E' la storia di Parker O'Neill, un bambino di sedici mesi, che ha rischiato di morire dopo aver contratto l'herpes in seguito ad un bacio. La mamma del ...

Arrestati i rapinatori della farmacia di via GhIrlanda : Massa - Massa, è la mattina del 2 dicembre scorso quando due individui si aggirano circospetti nel centro cittadino e prendono di mira prima un negozio di intimo in Galleria Buonarroti e poi una ...

Brexit - così l'intesa con l'Irlanda del Nord ha sbloccato il negoziato : LONDRA - Prima di riuscire a prendere l'aereo per Bruxelles alle 5 della mattina, Theresa May ha avuto numerose conversazioni telefoniche notturne con Arlene Foster, leader del Democratic Unionist ...

Brexit - così l’intesa con l’Irlanda del Nord ha sbloccato il negoziato : Prina di partire per Bruxelles Theresa May ha avuto numerose conversazioni telefoniche notturne con Arlene Foster, leader del Democratic Unionist Party. Solo il via libera – con qualche riserva – degli unionisti Nord irlandesi ha sbloccato l'impasse e permesso l'annuncio positivo di stamattina...

Brexit - l'annuncio della Ue : trovato l'accordoMay : niente frontiera fisica con Nord Irlanda : A parlare è il presidente della Commissione Ue: "E' stato un negoziato difficile, ma ora abbiamo una prima svolta, sono soddisfatto dell'accordo equo che abbiamo raggiunto con la Gran Bretagna", ha dichiarato Juncker.

Accordo Ue-Londra sulla Brexit Nessuna frontiera con l'Irlanda I punti dell'intesa tra Juncker e May : Storico Accordo sulla Brexit. Ad annunciarlo è stato il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker dopo l'incontro di prima mattina con la premier britannica Theresa May a Bruxelles. "È stato un negoziato difficile..." Segui su affaritaliani.it

Weekend a Galway - in Irlanda - Capitale della cultura 2020 : È considerata la Capitale del gaeltacht, delle lingua gaelica irlandese, oltre che dell'Irlanda occidentale ed è frequentatissima dai turisti di tutto il mondo per il suo forte richiamo culturale e ...

Brexit - vicina intesa sull’Irlanda del Nord ‘Resterà nel mercato unico e nell’unione doganale’. Scozia : ‘A noi stesse condizioni’ : Uno dei maggiori ostacoli nel negoziato per la Brexit potrebbe essere superato. Secondo il Financial Times, Londra e Dublino hanno raggiunto un compromesso sulla questione del confine tra l’Irlanda del Nord e la Repubblica d’Irlanda. Il che renderebbe più vicino l’accordo sulla prima fase del negoziato per l’uscita del Regno Unito dall’Ue. L’intesa tra il governo britannico e quello irlandese manterrebbe il cosiddetto ...

«Brexit - più vicina l’intesa Ue-Londra» May a Bruxelles - il nodo dell’Irlanda : Secondo diversi media sarebbe pronta l’intesa che di fatto manterrebbe lo status attuale con l’Irlanda del Nord nel mercato unico europeo. «Più vicini a un accordo» conferma il presidente del Consiglio europeo

Brexit - May a Bruxelles senza accordo sulle frontiere dell' Irlanda : Giornata decisiva, la May incontra a Bruxelles prima Juncker e poi Tusk. Ministro Irlanda: 'progressi insufficienti'

Turismo - Irlanda : le meraviglie dell’Inverno : E’ inverno in Irlanda e questo la rende una destinazione turistica fantastica, dove godere di passeggiate immersi nella natura, di surf da brivido o di una magica pausa natalizia. Il paesaggio immenso, che spazia dall’oceano ai rilievi montuosi, permette di garantire una ricca l’offerta di sentieri e trekking, attraverso un territorio eccezionalmente bello, mentre le sue coste atlantiche regalano panorami mozzafiato, romantiche ...

La vice prima ministra dell’Irlanda si è dimessa : Per una storia che risale al 2015, e probabilmente evitando così che si vada a elezioni anticipate The post La vice prima ministra dell’Irlanda si è dimessa appeared first on Il Post.