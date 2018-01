Inter | Spalletti parla di mercato e sbotta | chiaro messaggio alla società

Serie A - Fiorentina-Inter 1-1 : beffa Simeone - per Spalletti prosegue il digiuno : Serie A, Fiorentina-Inter 1-1: TABELLINO, STATISTICHE E CRONACA LIVE La classifica aggiornata della Serie A Tags: Spalletti , pioli , Icardi , Handanovic , Chiesa , Simeone Tutte le notizie di Serie ...

Formazioni ufficiali Fiorentina-Inter : che sorpresa di Spalletti! : Formazioni ufficiali Fiorentina-Inter – Il secondo anticipo della 20^ giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno, metterà di fronte Fiorentina e Inter al ‘Franchi’. I nerazzurri proveranno a tornare alla vittoria che in campionato manca ormai dal 3 dicembre scorso, ovvero dal largo successo ottenuto con il Chievo. Nelle quattro partite successive la squadra di Spalletti ha raccolto due pareggi e due sconfitte. La ...

Spalletti - sarà ripartenza o crisi? Pioli e la Fiorentina misurano l'Inter : Tanti incroci questa sera al Franchi in una sfida che può rilanciare o frenare le ambizioni di entrambe le squadre

L'Inter si affida a Raiola per accontentare Spalletti : c'è anche un piano B Video : Sono iniziate le grandi manovre del calciomercato invernale, dove molti club sperano in qualche colpo a sorpresa per rinforzare la propria squadra. E' il caso anche delL'Inter, che in estate ha consegnato una squadra non completa a Luciano Spalletti e che ora ne sta pagando le conseguenze con un solo gol in 5 partite. Involuzione che ha allontanato la squadra nerazzurra dalla vetta -7 dal Napoli e -5 dalla Juventus. Le prossime due partite ...

Mercato Inter - Spalletti : "Difficile Intervenire ma basta alibi alla squadra" : Milano, 4 gennaio 2018 - Cominciare l'anno nuovo senza le scorie con le quali si è chiuso il 2017 e farlo battendo la Fiorentina , una delle migliori difese del mese di dicembre. A CACCIA DELLA RETE ...

LUCIANO SPALLETTI / Il tecnico pensa a Fiorentina-Inter : non basta il calciomercato per migliorare : LUCIANO SPALLETTI, il tecnico pensa a Fiorentina-Inter che si gioca domani. Il calciomercato non è l'unico mezzo per migliorare le prestazioni di una squadra che vuole fare grandi cose.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 19:31:00 GMT)

Fiorentina-Inter - Spalletti : “Non abbiamo 40 milioni da spendere” : Fiorentina-Inter, Spalletti: “Non abbiamo 40 milioni da spendere” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Fiorentina-Inter, Spalletti – Si torna in campo domani sera in Serie con i primi anticipi della girone di ritorno. L’Inter scenderà dunque in campo a Firenze, in una partita che non si preannuncia semplice. Luciano Spalletti, allenatore ...

Spalletti : 'Mercato? L'Inter non può spendere 40 milioni' : APPIANO GENTILE - ' Verdi? Per i nomi che girano ci vogliono 30-40 milioni e a me hanno detto che non si possono spendere. Quindi inutile girarci intorno' : lo dice il tecnico dell' Inter Luciano ...

Serie A - Fiorentina-Inter : Spalletti da "2" a 2 - 60 : ROMA - In campionato ha mollato la presa ed è fuori dalla Coppa Italia: l'Inter prova a superare il momento no (due ko e un pareggio nelle ultime tre) nell'anticipo della 20ª giornata di Serie A, ...

Inter - Luciano Spalletti : 'Non abbiamo 30-40 milioni per comprare Pastore o Mkitaryan' : 'Chi prendiamo? Mkhitaryan ? Pastore ? Ci vogliono 30-40 milioni per prenderli e mi hanno detto che non si possono spendere'. Lo ha detto il tecnico dell' Inter Luciano Spalletti tornando sul tema ...

Inter - Spalletti allo scoperto sul mercato : “vi dico qual è la verità sulle trattative” : Luciano Spalletti è Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con la Fiorentina. Importanti dichiarazioni sul mercato da parte del tecnico dell’Inter: “Noi non abbiamo possibilità di alibi. Non dobbiamo piangere, per prima cosa, perché quelli che piangono non raggiungono obiettivi. L’Inter per migliorare deve prendere giocatori più forti di quelli a disposizione e noi in rosa abbiamo la qualità ...

Inter - per Bastoni si lavora sui bonus : Spalletti lo vuole subito : MILANO - Mentre Sabatini continua a limare le distanze con Suning per Ramires , Ausilio lavora sul fronte esterno/trequartista (Deulofeu oppure Mkhitaryan, quest'ultimo - essendo extracomunitario - ...

Calciomercato Inter : Spalletti ha scelto Mkhitaryan : Oggi si è ufficialmente aperta la finestra invernale del Calciomercato e tra le squadre che già da tempo si stanno muovendo silenziosamente per rinforzarsi, troviamo l’ Inter senza alcun dubbio. Come ogni anno, gli allenatori attendono gennaio per poter puntellare la propria rosa nei reparti che, durante la prima metà del campionato, hanno mostrato qualche mancanza qualitativa o quantitativa, rendendo quindi necessari alcuni innesti di ...