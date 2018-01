Inter | Icardi e Handanovic non bastano | la Fiorentina fa 1-1 al 91'

Fiorentina Inter 1-1 - gol e highlights : Simeone risponde a Icardi : Fiorentina-Inter 1-1 55' Icardi (I), 91' Simeone (F) TABELLINO : Fiorentina (4-3-3) : Sportiello; Laurini, Astori, Pezzella, Biraghi; Benassi (69' Babacar), Badelj, Veretout; Chiesa, Simeone, Thereau (...

Calcio - Serie A 2018 - Fiorentina-Inter 1-1 : Icardi illude i nerazzurri - Simeone trova il pari al 91' : Tanto spettacolo tra Fiorentina e Inter, ma nessuna delle due riesce a primeggiare. Al Franchi il match finisce in parità sull’1-1 con i nerazzurri che passano in vantaggio ad inizio ripresa con Icardi, ma al 91’ arriva il gol di Simeone, che regala un punto ai viola, che hanno meritato questo risultato, giocando una grande partita. Sfuma quindi nel finale la vittoria per l’Inter, che non riesce ad uscire ancora dal momento di crisi. Nel primo ...

Fiorentina-Inter 1-1 - Simeone nel recupero pareggia il gol di Icardi : La 18ª rete in campionato del capitano nerazzurro non basta a risolvere la crisi degli uomini di Spalletti. Handanovic protagonista, il pareggio nel recupero

Fiorentina-Inter 1-1 pagelle - voti e highlights 20^ giornata : botta e risposta tra Icardi e Simeone (VIDEO) : Fiorentina-Inter 1-1 pagelle, voti e highlights 20^ giornata: botta e risposta tra Icardi e Simeone (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Fiorentina-Inter – Finisce in parità, 1- 1, il secondo anticipo della 20° giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Al gol di Icardi ad inizio ripresa risponde nei minuti di recupero la prodezza di Simeone. ...

Calciomercato Inter - Ausilio : 'Rinnovo Icardi? Sì - ma con calma. Deulofeu solo a certe condizioni' : Spalletti che in settimana ha definito Ausilio e Sabatini come Bono e Springsteen: "Bono è più giovane - ha detto scherzando il direttore sportivo nerazzurro a Premium Sport - Penso comunque siano ...

Calciomercato Inter - Ausilio : 'Il Real Madrid su Icardi? Non siamo preoccupati' : - dice Ausilio a Premium Sport prima di Fiorentina-Inter -. Non c'è nessuna offerta, è uno di quei giocatori che stiamo attenzionando: se ci saranno le condizioni faremo qualcosa, ma sappiamo che ci ...

Calciomercato Inter - a tutto Ausilio : Deulofeu - Candreva - Joao Mario ed Icardi : Calciomercato Inter – L’Inter in campo per la 20^ giornata del campionato di Serie A, in campo contro la Fiorentina. Prima del match Interessanti indicazioni di Ausilio ai microfoni di Premium: “Deulofeu? Nessuna offerta ufficiale, lo stiamo osservando e se ci sono le condizioni sappiamo i parametri. Potrebbe essere un profilo ma non è certo, né l’unico. Candreva fuori? Le scelte le fa allenatore e la squadra è di ...