Inter | avanti per Deulofeu | si tratta per il prestito col Barcellona

DIRETTA / Reggio Emilia Limoges (risultato live 40-31)info streaming video e tv : Reggio avanti all'Intervallo : DIRETTA Reggio Emilia Limoges: info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaBigi, valida per la prima giornata della Top 16 di basket Eurocup(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 21:28:00 GMT)

DIRETTA / Pesaro Olimpia Milano (risultato live 31-37) info streaming video e tv : Olimpia avanti all'Intervallo : DIRETTA Pesaro Olimpia Milano: info streaming video e tv, risultato live della partita che si gioca alla Adriatic Arena per la tredicesima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 21:18:00 GMT)

Senza la Var - la Roma e la Lazio sarebbero davanti all'Inter : Una volta erano gli errori arbitrali, oggi sono le decisione dei Var, intesi come arbitri davanti al video. Cambiano i fattori, ma il prodotto nel nostro calcio non cambia. © RIPRODUZIONE ...

DIRETTA / Piacenza Fortitudo Bologna(34-38))streaming video tv - risultato.La Fortitutdo avanti all'Intervallo : DIRETTA Piacenza Fortitudo Bologna info streaming video e tv: orario e risultato live del derby emiliano di basket Serie A2 (oggi venerdì 29 dicembre 2017)(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 21:11:00 GMT)

Juve - Benatia : 'Scudetto? Napoli in fondo con noi - Roma meglio dell'Inter. Ma a marzo saremo davanti a tutti' : Il goleador che non ti aspetti. A decidere la gara dell'ultimo turno di campionato contro la Roma e a regalare alla Juventus la possibilità di continuare ad inseguire da vicino il Napoli capolista è ...

Milan-Inter - derby Coppa Italia : tutti i precedenti. Rossoneri avanti - non si gioca dal 2000 e passarono i nerazzurri : Mercoledì 27 dicembre si giocherà Milan-Inter, derby della Madonnina valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2018. Le due compagini si sono fronteggiate 23 volte in questa competizione: 9 successi dei Rossoneri, 7 vittorie dei nerazzurri e 7 pareggi. Gli ospiti si sono però imposti in quattro delle ultime cinque occasioni. Il derby in Coppa Italia non capita dai quarti di finale del 2000, quando si giocava ancora su andata e ritorno: a ...

Avanti senza Interruzioni per 'conquistare' l'Europa : Diversamente dagli anni passati, non avremo la solita pausa natalizia con le abituali due settimane di stop del campionato. Già il giorno di Santo Stefano si va in campo per la Coppa Italia, il 30 si ...

Inter - passi avanti per il prestito di Deulofeu : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport , l'Inter si è mossa concretamente per provare a portare in Italia in prestito dal Barcellona, Gerard Deulofeu.

Falcinelli sbatte contro il palo (e si fa male) - la palle entra in rete : Sassuolo avanti sull'Inter VIDEO : Il Sassuolo in vantaggio sull'Inter grazie ad una rate di Falcinelli: neroverdi avanti al Mapei Stadium Una maledizione neroverde per l' Inter , perché ancora una volta i nerazzurri si ritrovano sotto ...

Inter - passi avanti per Pastore e Mkhitaryan : Suning non può derogare da un mercato auto-finanziato: ma Psg e United sono pronti ad accettare il prestito

Santon - disastro da Var : De Paul gela l'Inter - Udinese avanti a San Siro VIDEO : Il Var condanna l'Intervento disastroso di Santon: De Paul gela San Siro, Udinese avanti sull'Inter Palla uscita oppure no? San Siro trattiene il fiato, ma alla fine il Var condanna il disastroso ...

Salto femminile - Coppa del Mondo 2017-2018 : ad HInterzarten il Giappone vince la gara a squadre davanti a Russia e Francia. Nona l’Italia : La Coppa del Mondo 2017-2018 di Salto con gli sci femminile sbarca a Hinterzarten, in Austria, dopo una settimana di pausa e apre il proprio weekend di gare con la prova a squadre, la prima della storia al femminile. La gara si è disputata sul trampolino Adlerschanze HS108 e ha visto prevalere il Giappone, forte di una squadra composta da Sara Takanashi, Yuka Seto, Kaori Iwabuchi e Yuki Ito e capace di condurre le operazioni fin dal primo Salto. ...

Diretta / Paganese Lecce (risultato live 1-0) streaming video Sportube.tv : campani avanti all'Intervallo : Diretta Paganese-Lecce: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 18^ giornata di Serie C(Pubblicato il Sun, 10 Dec 2017 17:09:00 GMT)

Adani : 'Napoli e Juventus davanti. L'Inter sopperisce al gap così...' : Questo il pensiero di Lele Adani su Sky Sport, che nello studio post-partita ha analizzato le tre sfide tra le pretedenti allo Scudetto, ovvero Napoli, Inter e Juventus. Soltanto un gol segnato in 3 ...