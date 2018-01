Inter | assalto ad Emerson Palmieri | offerto Joao Mario alla Roma

Inter - assalto a Cristante : out Joao Mario. Cancelo resta in nerazzurro : Inter, assalto a Cristante: out Joao Mario. Cancelo resta in nerazzurro Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, assalto A Cristante- Dopo un periodo leggermente complicato, prende corpo il mercato dell’Inter in vista del mese di gennaio. Nessun grande colpo in arrivo, ma la società nerazzurra cercherà di limare alcuni aspetti in vista della seconda ...

L'Inter tra Verdi e Pastore - pronto l'assalto a Ramires : Da Nanchino non arrivano segnali incoraggianti: avanti per ora con la politica dell'autofinanziamento sul mercato di gennaio. Servirà allora tanta fantasia a Sabatini e Ausilio, chiamati a mettere in "sicurezza" la Champions League, traguardo per nulla scontato con l'...

L'Inter resiste all'assalto Juve e resta in vetta : Ci dispiace disturbare il sonno eterno del povero Shakespeare e fare la solita citazione 'Tanto rumore per nulla', ma Juve e Inter ce l'hanno proprio strappata. In verità, si è vista più Juve che ...

Inter - che assalto a Sorrentino : solo 49 secondi per il primo tiro - poi... : Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport , che spiega come la squadra di Spalletti abbia trovato la giusta dimensione. 'Si riconosce una squadra felice dalle pose in campo, dagli sguardi mai ...

Inter - che colpi : assalto a due acquisti da subito : Secondo il Corriere dello Sport , l' Inter sta lavorando a due acquisti da subito. Si tratta di Niccolò Barella del Cagliari per il centrocampo, per cui Spalletti stravede; mentre il nome per l'attacco porta all'ala del Boca ...

L'Inter teme scherzi : Real-Icardi - assalto a gennaio : Che idillio in quel di Milano. Sponda nerazzurra del Naviglio, ovviamente. La squadra è più in alto delle aspettative, è più solida delle aspettative e non perde mai. In più là davanti sembra avere ...

Calciomercato Inter : il Real Madrid prepara l’assalto per Icardi a gennaio : Calciomercato Inter: il Real Madrid prepara l’assalto per Icardi a gennaio Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Calciomercato Inter, Real Madrid SU Icardi- Mauro Icardi è uno degli attaccanti più forti dell’Intero panorama mondiale. L’attaccante argentino è il punto di riferimento dell’Inter e sta segnando tantissimi gol. I tifosi ...

Inter - pronto l’assalto a Verdi : ecco la strategia nerazzurra : Inter, pronto l’assalto a Verdi: ecco la strategia nerazzurra Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, pronto L’ASSALTO A Verdi – Durante il match tra Bologna e Inter dello scorso 19 settembre, Simone Verdi ha fatto impazzire tutta la retroguardia nerazzurra. Il talento di scuola Milan ormai è l’anima della squadra di Donadoni, che si ...

Il Napoli deve rispondere all’assalto dell’Inter : E’ iniziato il conto alla rovescia verso lo scontro diretto tra Napoli e Juventus in programma nel prossimo fine settimana. La terza incomoda è per l’Inter, forse sottovalutata ma lì in agguato per lo scudetto. Un Icardi così è da tricolore.…Continua a leggere →

Occhio Inter - sale la concorrenza per Pastore : un’altra italiana all’assalto del Flaco! : Javier Pastore grande protagonista sui giornali francesi, italiani e spagnoli. L’argentino non trova spazio nell’11 titolare del Psg di Unai Emery, il tecnico assicura che non ha intenzione di perderlo e che punta su di lui, ma intanto le big di Serie A e anche della Liga, sono sulle tracce del “Flaco” che ha un contratto con i parigini fino al 2019, ma che, secondo L’Equipe, ha deciso di cambiare squadra a gennaio. ...

Real Madrid - assalto a Icardi - cifre clamorose : lo scenario che si profila è da paura per l’Inter : Real Madrid pazzo di Icardi. In Spagna oggi diversi giornali aprono con la notizia di un Real molto colpito dalle recenti prestazioni di Maurito, il quale oltre a segnare come un matto, sta inserendo pian piano altri piccoli aspetti importanti al proprio gioco. Lo scenario per la prossima estate ha del clamoroso. Innanzi tutto i blancos non stanno affatto convincendo in questo inizio di campionato e come sempre è accaduto nella storia del Real ...

Inter - assalto a Donsah : il centrocampista del Bologna obiettivo di gennaio : Inter, assalto a Donsah: il centrocampista del Bologna obiettivo di gennaio Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, assalto A Donsah- Dopo un grande inizio di stagione, forse aldilà delle più rosee aspettative, l’Inter è pronta a rinforzare la rosa in vista dell’imminente sessione di mercato invernale. Qualora dovesse complicarsi l’affare ...

Al Pala De André l'OraSì va all'assalto di Piacenza per Interrompere il digiuno : Il giallorosso Jerai Grant L' OraSì torna al Pala De Andrè per cercare di tornare alla vittoria, obiettivo principale della squadra del coach Martino che domani, domenica 19 novembre (ore 18), sarà a ...

Calciomercato Inter - individuto il dopo-Miranda : a giugno assalto a Gimenez - ‘mistero’ sulla clausola : Calciomercato Inter – Nei programmi dell’Inter per la prossima sessione estiva di Calciomercato c’è l’acquisto di un difensore top che possa sostituire Miranda e fare coppia con l’ormai imprescinbile Skriniar. Anche a gennaio il club nerazzurro potrebbe prendere un centrale, ma verranno valutate solo opzioni low cost visto l’impossibilità di fare investimenti importanti. Ausilio e Sabatini tenteranno di ...