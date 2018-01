Infortunio Dybala | guai in vista per la Juventus | fuori in lacrime | i dettagli

: Da sardo, mi vergogno dei fischi a #Dybala, fischiato dai cagliaritano mentre esce per infortunio. #CagliariJuve - sim7s : Da sardo, mi vergogno dei fischi a #Dybala, fischiato dai cagliaritano mentre esce per infortunio. #CagliariJuve - Juventus_BF : RT @Spazio_J: - Giamiii : RT @ilPadrinoSal: Se non vincete in casa di questi imbecilli che fanno boo razzisti a Matuidi ed esultano all’infortunio di Dybala mi incaz… - solodax : RT @AntonioCorsa: Ad aggiungere: fischi a Dybala che esce in lacrime per infortunio. - AlexVittadello : RT @TheMoralyzer: Dybala esce in lacrime per l'infortunio e lo stadio fischia. Spero che vi prendiate la sifilide dalle pecore che vi incul… -

(Di sabato 6 gennaio 2018), presunto stiramento al flessore della coscia destra. Mani in faccia eper la Joya che non sta certo vivendo uno dei migliori momenti della sua carriera. Il calciatore bianconeri stava producendo uno sforzo in allungo palla al piede quando ha sentito tirare dietro la coscia, andandosi subito a toccare il flessore. E’ stato sin da subito chiaro l’accaduto, si tratta di uno stiramento da valutare nelle prossime ore l’entità per poter stabilire i tempi di recupero. Allegri al suo posto ha scelto di inserire Douglas Costa sul punteggio di 0-0. L'articoloinper lain, isembra essere il primo su CalcioWeb.