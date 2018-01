Influenza | virus H1N1 | muore donna in ospedale a Lamezia

Influenza : due ‘casi severi’ di virus H1N1 a La Spezia : Due casi “particolarmente severi” di virus H1N1 sono stati registrati in questi giorni di pandemia Influenzale alla Spezia. A essere colpite un uomo e una donna ultracinquantenni, da un paio di giorni ricoverati all’ospedale Sant’Andrea. La direttrice sanitaria dell’Asl 5 Antonietta Banchero ha coordinato le attivita’ e le procedure relative a notifica e management dei casi secondo le circolari ministeriali. ...

Influenza : 673mila gli italiani a letto - “il virus è sotto controllo : L’Influenza sta facendo registrare il picco di casi nel nostro Paese. Nell’ultima settimana di rilevazione (25–31 dicembre 2017) sono stati 673mila gli italiani a letto colpiti dal virus, con un netto incremento del numero di diagnosi rispetto ai 7 giorni precedenti (438.800) in tutte le fasce di età. I dati emergono dall’ultimo rapporto Influnet elaborato dal Dipartimento Epidemiologico dell’Istituto Superiore di Sanità. “La nostra società ...

Influenza : 100 anni dalla “Spagnola” - ecco i virus da tenere d’occhio : Sono ormai passati 100 anni da quando dilagava la famigerata pandemia Influenzale nota come “Spagnola“. “In sei mesi, fra l’ottobre del 1918 e l’aprile del 1919, contagiò 1 miliardo di persone, con 50 milioni di morti, più della I Guerra Mondiale. E una stima che per l’Italia oscilla tra 375.000 e 650.000 vittime. La letalità del virus era altissima: arrivò anche al 70%. La Spagna era una nazione neutrale, e ...

Identificato a Parma il primo virus Influenzale della stagione : Roma, 7 dic. (askanews) Identificato nei laboratori di Virologia del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università di Parma il primo virus influenzale della stagione. Il virus influenza di ...

Influenza - San Matteo di Pavia : isolato il primo ceppo del virus A su bimbo di 4 anni : isolato al San Matteo di Pavia, presso i Laboratori di Microbiologia e Virologia, da un bambino di 4 anni, “il primo ceppo Influenzale di H1N1“. Lo comunica la struttura. “Il primo caso d’Influenza A, comunicato all’Istituto Superiore di Sanità, ha interessato un piccolo di origine egiziana ma residente in provincia di Pavia, ricoverato nei giorni scorsi presso la Clinica Pediatrica del Policlinico, in seguito ad una ...

Influenza - niente scambio di ciucci : decalogo dei pediatri per prevenire il virus : Con il freddo arrivano i primi casi di Influenza, e per la stagione 2017-2018 sono previsti dai 4 ai 5 milioni di italiani colpiti. Lo ricordano i pediatri della Sip (Società italiana di pediatria), che sottolineano come proprio i bambini sotto i 5 anni, nella scorsa stagione siano stati i più colpiti dal virus. Possiamo fare qualcosa per prevenire l’Influenza? Domani, dalle ore 13 alle ore 15, la dottoressa Elena Bozzola, consigliera nazionale ...

Influenza 2017-2018 : preoccupa il virus H3N2 - si teme per la bassa efficacia del vaccino : Impennata in Usa dei casi di Influenza, mentre crescono le preoccupazioni sulla reale possibilità di una bassissima protezione del vaccino di quest’anno contro il virus H3N2, la pericolosa variante che potrebbe risultare la piu’ diffusa in questa stagione 2017-2018. Quattro gli Stati con casi di Influenza gia’ fortemente presenti negli Stati Uniti, in testa il Tennessee. Secondo William Schaffner, della Vanderbilt university e ...

Influenza - Pregliasco : “Virus ‘cugini’ per 200mila italiani a settimana” : “Complici gli sbalzi termici, continuano ad aumentare i casi di virus ‘cugini’ dell’Influenza in Italia. Mentre si susseguono le identificazioni di casi sporadici di ‘vera Influenza’, relativi al virus B ma anche al virus A/H3N2, isolato a Bologna in un’anziana non vaccinata ricoverata in ospedale, possiamo stimare in circa 200 mila i casi di virus paraInfluenzali nell’ultima ...

Influenza 2017 - primi casi in Italia : Virus B segnalato in Puglia e in Veneto : primi casi di Influenza nel nostro Paese. Il bollettino della sorveglianza virologica ‘targato’ InfluNet e relativo alla settimana dal 20 al 26 novembre indica 4 casi in Italia positivi al Virus B (su 158 campioni clinici esaminati, 2 si sono rivelati positivi e altri 2 positività erano relative a campioni prelevati in precedenza) tra Puglia e Veneto. “La stagione è ancora all’inizio e sta avendo un andamento analogo a ...

Influenza : in arrivo i “virus cugini” - 160mila casi a settimana : Con gli sbalzi di temperature è previsto un aumento dell’attività “dei virus paraInfluenzali, che colpiscono circa 160 mila persone a settimana“: lo ha spiegato all’Adnkronos Salute il virologo di Milano Fabrizio Pregliasco, secondo cui “l’altalena di temperature favorisce proprio i virus cugini, e non l’Influenza. Perché questa prenda piede, infatti, occorre un periodo prolungato di freddo. Ma prima o ...

Influenza : arrivano i primi virus - mezzo milione di italiani a letto : L’Influenza vera e propria non è ancora arrivata, ma i virus paraInfluenzali stanno già imperversando con tosse, febbre e sintomi gastrointestinali: sono circa mezzo milione gli italiani costretti a letto nell’ultimo mese, secondo quanto spiegato all’Agi da Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano. “Si tratta di forme paraInfluenzali legate agli sbalzi termici, causate da 262 virus diversi. Stimiamo ...

Influenza : il virus H3N2 isolato a Palermo in un viaggiatore : “L’isolamento dell’H3N2 è avvenuto nel nostro laboratorio un paio di settimane fa, in un viaggiatore di rientro da un Paese del Nord Europa“, ha spiegato all’Adnkronos Salute Francesco Vitale, docente di Igiene e medicina preventiva all’Università di Palermo. “Si è trattato di un caso sporadico, contratto all’estero. Aspettiamo i prossimi. Nel frattempo abbiamo già iniziato a vaccinare“. ...