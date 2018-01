Influenza | colpiti quasi 7 milioni di italiani in 3 giorni | le cose da sapere

Influenza - colpiti già 2mln di persone : 19.18 E' in arrivo il picco Influenza le previsto dagli specialisti, è atteso per metà gennaio. Negli ultimi giorni di dicembre sono stati registrati in Italia oltre 673mila casi, per un totale di 2mln 168mila persone interessate dall'inizio dell'epidemia. Lo sottolineano gli specialisti della Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali SIMIT. Più colpiti i minori, ma nell'ultima settimana dell'anno c'è stato un brusco aumento del numero di ...

Salute - in Piemonte 36mila colpiti da Influenza : dalla Regione l’invito a vaccinarsi : Ad oggi sono 36mila i casi di persone colpite dall’influenza stagionale in Piemonte: l’incidenza totale è di 7,9 casi per mille assistiti. Lo rende noto Regione Piemonte. La fascia d’età più colpita è sempre quella infantile con 27 casi per 1000 assistiti mentre per gli adulti l’incidenza è di 9 casi per mille e per gli ultra65enni di 3 casi. L’andamento della curva epidemica è sostanzialmente simile a quello della stagione ...