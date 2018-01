Influenza | 46enne morta in casa | disposta autopsia 

: Ha l'influenza e le sue condizioni peggiorano improvvisamente: 46enne morta in casa a Rho (Milano Fanpage)… - infoitinterno : Ha l'influenza e le sue condizioni peggiorano improvvisamente: 46enne morta in casa a Rho (Milano Fanpage)… - infoitinterno : Vittime influenza: muore 46enne accertamenti in corso (NotiziaOggi Vercelli) - infoitinterno : Si sente male per l'influenza: 46enne muore in casa a Rho (Il Giorno) - novaranews1 : *** Novara News *** Influenza prima vittima: 46enne di Rho Influenza prima vittima: l’autopsia accerterà se è... -

(Di sabato 6 gennaio 2018) Potrebbe essere vittima dila donna di 46 anni deceduta ieri sera insua a Rho (Milano). Per risalire alle cause del decesso il Pm della Procura di Milano Adriano Scudieri ha deciso di aprire un fascicolo e ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima. La donna, un passato con problemi di salute, secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato di Rho intervenuta sul posto, avrebbe iniziato ad accusare difficolta’ respiratorie ieri sera. I suoi genitori, preoccupati per le sue condizioni, avrebbero prima chiesto l’intervento di un medico di famiglia loro conoscente e poi del 118. Purtroppo quando i sanitari e la Polizia sono arrivati asua, nonostante sia il medico di base che i soccorritori abbiano tentato di rianimarla, per la 46 enne non c’e’ stato nulla da fare. Solo pochi giorni fa, a Gallarate (Varese), un’altra donna di ...