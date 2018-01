Infermiere maltrattano un neonato | il video finisce su Facebook

: Tre infermiere maltrattano un neonato e pubblicano lo scioccante filmato su Facebook- - notizieoggi_com : Tre infermiere maltrattano un neonato e pubblicano lo scioccante filmato su Facebook- - LDGSocial : E voi cosa fareste a queste persone? Vi sembra possibile che infermiere del genere lavorino a contatto con i bambin… - Sputtaniamotutt : Tre infermiere maltrattano un neonato e pubblicano lo scioccante filmato su Facebook. Video - Chibi972 : Tre infermiere maltrattano un neonato e pubblicano il video sui social - Mammeit : Quando le infermiere maltrattano i neonati (VIDEO) - -

(Di sabato 6 gennaio 2018) Urla, diti puntati in faccia, schiaffi e punizioni al di fuori della normalita' sono solamente alcuni dei #maltrattamenti che spesso ricevono i bambini negli asili, ma anche i piccoli ricoverati in ospedale. Lontani dagli occhi dei genitori, spesso alcune figure professionali che dovrebbero difendere i minori, approfittano della loro posizione e del loro 'potere' per prendersi gioco o semplicemente accanirsi verso chi non può difendersi. Atrocita' che spesso vengono riprese da telecamere di servizio o dai presenti pronti a denunciare l'accaduto e stupidamente a diffonderlo sui social, proprio come nel caso di oggi che riguarda tre. Donneun piccolo:sul web Trerimosse dal loro ruolo a to dell'accusa di aver maltrattato unall'interno dell'ospedale di Taif, citta' della Provincia La Mecca, in Arabia Saudita. Come spesso ...