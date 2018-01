INCIDENTE STRADALE San Bonifacio | violento scontro tra auto | due feriti | uno grave

Villabate - INCIDENTE STRADALE sull'A19. Morto un uomo a bordo di scooter : E' ancora un incidente stradale a riempire le pagine della cronaca. E' successo questa mattina sull'autostrada Palermo-Catania, all'altezza di Villabate.

INCIDENTE stradale/ A23 Udine - scontro tra auto e tir : ferita mamma - grave figlio di 5 anni (oggi - 5 gennaio) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 5 gennaio, e gli aggiornamenti. A23 Udine, scontro tra auto e tir: ferita mamma, grave figlio di 5 anni. Villabate, muore motociclista(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 11:27:00 GMT)

INCIDENTE stradale/ Gaeta - tir travolge auto : pedone investito e ucciso (oggi - 4 gennaio 2018) : Incidente stradale: ultime notizie di oggi, 4 gennaio 2018, e aggiornamenti. Gaeta, tir travolge auto: pedone investito e ucciso. Nel Novarese carro funebre tampona auto: morti due coniugi(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 11:02:00 GMT)

INCIDENTE A21 - la Polizia stradale : "Il camionista che ha provocato lo scontro era distratto" : "La causa dell'Incidente è ascrivibile a una distrazione del conducente del mezzo pesante che ha tamponato l'auto e poi l'autocisterna". Lo ha detto il comandante della Polizia stradale di Brescia, Barbara Barra, parlando dell'Incidente nel quale martedì pomeriggio lungo l'autostrada A21, all'altezza di Brescia, sono morte sei persone."Tutti i veicoli erano in fase di rallentamento anche perché le cose erano segnalate. ...

INCIDENTE sulla A21 - la stradale di Brescia : "Il camionista era distratto". Identificate due delle vittime : La polizia: "Le code erano segnalate, ma il mezzo pesante non ha interrotto la corsa". E' un macedone dipendente di una ditta piemontese. Il proprietario...

INCIDENTE stradale/ A4 - vola con l'auto nella scarpata : gravissima 23enne (oggi - 3 gennaio 2018) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 3 gennaio 2018, e gli aggiornamenti. A4, vola con l'auto nella scarpata: gravissima 23enne. Palermo-Messina, 100 metri con l'auto ribaltata(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 10:52:00 GMT)

INCIDENTE STRADALE/ A21 - camion prende fuoco a Brescia : sei morti (oggi - 2 gennaio) : INCIDENTE STRADALE, oggi 2 gennaio 2018: in provincia di Lecce, un ragazzo di 25 anni è finito fuori strada perdendo la vita. Sulla Pontina impatto con la barriera fatale per un 44enne(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 17:18:00 GMT)

INCIDENTE STRADALE su A21 - sei morti : 17.07 Tragedia sulla A21, l'autostrada che collega Cremona a Brescia. Nello scontro in prossimità di Brescia sud, territorio di Montirone, tra due mezzi pesanti e un'automobile hanno perso la vita in sei. Il mezzo pesante ha preso fuoco e la colonna di fumo si è vista da Km di distanza. Quando i pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme il dramma è apparso in tutta la sua gravità.

INCIDENTE STRADALE/ Lecce - perde il controllo dell'auto : muore giovane di 25 anni (oggi - 2 gennaio) : INCIDENTE STRADALE, oggi 2 gennaio 2018: in provincia di Lecce, un ragazzo di 25 anni è finito fuori strada perdendo la vita. Sulla Pontina impatto con la barriera fatale per un 44enne(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 08:41:00 GMT)

INCIDENTE STRADALE/ Aosta - furgone contro pullman : muore 19enne - feriti gli amici (oggi - 1 gennaio 2018) : INCIDENTE STRADALE: ultime notizie di oggi, 1 gennaio 2018, e gli aggiornamenti. Bari, strage di Capodanno: scontro frontale, 4 morti. Aosta, scontro tra furgone e pullman: muore ragazza(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 19:21:00 GMT)

INCIDENTE STRADALE in Puglia : quattro morti in uno scontro frontale - : accaduto verso le 8 di lunedì mattina sulla statale 100, in direzione Taranto, all'altezza di Gioia del Colle. Le vittime sono tre ragazzi tra i 18 e i 20 anni e un uomo di 60. La strada è stata ...

INCIDENTE stradale/ Bari - strage di Capodanno : scontro frontale - 4 morti (oggi - 1 gennaio 2018) : Incidente stradale: ultime notizie di oggi, 1 gennaio 2018, e gli aggiornamenti. Bari, strage di Capodanno: scontro frontale, 4 morti. Aosta, scontro tra furgone e pullman: muore ragazza(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 10:32:00 GMT)

Calabria - 51enne muore in un tragico INCIDENTE STRADALE Video : Un fine d'anno tragico quello di oggi in #Calabria, un uomo di 51 anni è infatti deceduto poche ore fa a causa di un incidente stradale [Video]. Calabria, muore alla vigilia di Capodanno a causa di un incidente Un uomo di 51 anni nella giornata di oggi 31 dicembre ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un grave sinistro verificatosi nel vibonese, precisamente nella zona industriale di Maierato. Dalle prime informazioni che ci giungono ...

INCIDENTE STRADALE/ Posada - finiscono contro guard rail : 3 ragazzi feriti (oggi - 31 dicembre 2017) : INCIDENTE STRADALE: le ultime notizie di oggi, 31 dicembre 2017, e gli aggiornamenti. Posada, finiscono contro guard rail: 3 ragazzi feriti. Rapallo, centauro in codice rosso(Pubblicato il Sun, 31 Dec 2017 11:02:00 GMT)