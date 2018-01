Incendio in abitazione nel Catanzarese | ingenti i danni

Incendio abitazione a Scicli : disabile muore carbonizzato : Un disabile di 54 anni è stato trovato carbonizzato all'interno della sua abitazione, andata in fiamme stamattina, in via Sant'Antonio a Scicli.

Bolzano - un morto e 5 feriti per un Incendio in un'abitazione - : La vittima è un uomo di 71 anni. Il rogo è scoppiato in un appartamento al primo piano di un condominio

Divampa Incendio in abitazione - salvi due anziani coniugi : CARAFFA (CATANZARO) " Un incendio è Divampato la notte scorsa in un'abitazione a Caraffa. Le fiamme hanno interessato un appartamento di due piani. Illesi gli occupanti, due anziani coniugi, aiutati ...

Inizio d'Incendio in un'abitazione di via Don Cesare Franco : ... muore il padre Emilio Cronaca gio 16 novembre Aveva 64 anni. Grande tifoso della Fidelis Andria, che ha diramato una nota di condoglianze Condividi Tweet Commenti 13 Congresso PD Andria, Angelo ...

Incendio a Beverino - abitazione inagibile. Famiglia sfollata : La Spezia - Paura in mattinata a Beverino per un Incendio divampato all'interno di un'abitazione. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul rogo alle 12.30. Per cause in corso di accertamento, all'...

Incendio in abitazione a Catanzaro : Squadre dei vigili del fuoco della sede centrale con supporto di autobotte e autoscala sono intervenute in Loc. Santa Domenica per un Incendio ad un'abitazione. Interessato dalle fiamme un ...