Incendio capannone nel Pavese | Arpa | diossine sopra la soglia

Allarme nube tossica a Pavia/ Corteolona - Incendio capannone : Legambiente “roghi dolosi per eliminare rifiuti” : Allarme nube tossica a Pavia: incendio a Corteolona e Genzone in un capannone di rifiuti plastici: pericolo diossina, intervenuta sul posto l'Arpa. Spunta forte l'ipotesi dolosa(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 20:48:00 GMT)

Incendio capannone - Grimoldi(Lega) : gravissimo non fosse censito : Milano, 4 gen. (askanews) Per Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda e deputato della Lega, 'è gravissimo che la Prefettura di Pavia dica che il capannone con i rifiuti andato a fuoco ieri ...

Allarme nube tossica a Pavia/ Capannone di rifiuti - Incendio doloso? Prefetto - “sito di stoccaggio non noto” : Allarme nube tossica a Pavia: incendio a Corteolona e Genzone in un Capannone di rifiuti plastici: pericolo diossina, intervenuta sul posto l'Arpa. Spunta forte l'ipotesi dolosa(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 17:55:00 GMT)

Pavia - Incendio in un capannone di materie plastiche : paura per la nube tossica - Si indaga su pista dolosa : Si indaga su pista dolosa - Le indagini formalmente proseguono a tutto campo ma l'assenza di elettricità, che nel capannone era staccata da tempo, non lascia molte possibilità agli investigatori che ...

Pavia - Incendio capannone : rientra l’emergenza ambientale - valori di biossido di azoto e zolfo nella norma : A seguito di un “tavolo tecnico” tenutosi a Inverno e Monteleone, uno dei Comuni interessati dalla nube sprigionatasi dall’incendio che ha coinvolto un capannone a Corteolona (Pavia), è emerso che la situazione venutasi a creare non evidenzierebbe gravi emergenze ambientali. Arpa Lombardia ha rilevato che i valori del biossido di azoto (NO2) e del biossido di zolfo (SO2) nell’aria sono nella norma: “Non si evidenzia ...

Pavia - Incendio in un capannone di materie plastiche | La prefettura : "Fatevi visitare" : incendio domato nel capannone dismesso tra Corteolona e Genzone, nella bassa Pavese, andato in fiamme ieri sera. All'interno del capannone in disuso erano depositati scarti di lavorazione e materiali plastici. Allarme nube tossica

Incendio capannone Pavese - Coldiretti : rimborsare danni a imprese : Milano, 4 gen. (askanews) Dopo l'Incendio scoppiato in un capannone abbandonato a Corteolona e Genzone, nel Pavese, Coldiretti in una nota dice che 'occorre verificare al più presto la realtà dei ...

Incendio capannone : WWF - “nel Pavese un vero e proprio triangolo della diossina” : In provincia di Pavia, secondo il Wwf, tra Mortara, Cortoleona e Parona, si trova “un vero e proprio triangolo della diossina“, in quanto nell’area è presente un alto numero di imprese che lavora nel settore dei rifiuti. In seguito all’Incendio di Mortara, sviluppatosi tra il 5 e il 6 settembre, il Wwf aveva chiesto un monitoraggio da parte dell’Ispra per verificare i livelli di inquinamento da diossina. L'articolo ...

Incendio capannone nel Pavese domato - in giornata prelievi Arpa : Milano, 4 gen. (askanews) - Questa mattina sono state domate le fiamme del vasto Incendio scoppiato poco prima delle 20 di ieri, 3 gennaio, in un capannone dismesso tra Corteolona e Genzone nella ...

Pavia - Incendio capannone : sindaco - “tenere chiusi negozi e aziende” : Nella notte un incendio ha interessato un capannone a Corteolona e Genzone, in provincia di Pavia: il sindaco di Inverno e Monteleone Enrico Vignati ha emesso un’ordinanza in base alla quale si chiede ai cittadini residenti nelle zone circostanti (Cascina San Giuseppe, Cascina Colombara e Cascine di Sotto) di restare in casa e mantenere chiuse porte e finestre. L’ordinanza riguarda anche le attivita’ commerciali e industriali. ...

Pavia - Incendio in un capannone : allarme nube tossica. "Chiudete le finestre e restate in casa" : Brucia ancora il capannone di duemila metri quadrati nel Pavese dove, da ieri sera, è in corso un vasto incendio che ha creato un'emergenza per il sospetto di possibili inquinamenti...

Pavia - Incendio capannone : il sindaco di Corteolona - “rogo sotto controllo” : “Ora l’incendio è sotto controllo. Non ci sono più fiamme, ma continua ad esserci il fumo perché il materiale bruciato si trova nel capannone, pericolante, e quindi per ora non può essere rimosso“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Angelo Della Valle, il sindaco di Corteolona e Genzone (Pavia), in riferimento all’incendio divampato ieri sera in un capannone. “Nessuno è stato evacuato e non è prevista nessuna ...

Pavia - Incendio capannone : controlli dell’Arpa in Piemonte : A seguito dell’incendio di un capannone industriale in disuso a Corteleona e Genzone (Pavia), sono in corso controlli dell’Arpa di Alessandria nel territorio della provincia, in relazione alla densa nube di fumo e ha portato all’evacuazione di una frazione. Nell’Alessandrino non si registrano particolari criticità: i venti si soffiano in direzione di Lodi. L'articolo Pavia, incendio capannone: controlli dell’Arpa in ...

Incendio in capannone nel Pavese - brucia plastica. Arpa sul posto : Milano, 4 gen. (askanews) È ancora in atto l'Incendio che è scoppiato intorno alle 19 del 3 gennaio in un capannone dismesso a Corteolona nel Pavese: sul posto lavorano sei squadre di vigili del fuoco,...