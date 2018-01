: In arrivo CoopVoce ChiamaTutti 500+: 500 minuti, 500 SMS e 3 Giga a 7 euro (solo Liguria) - TuttoAndroid : In arrivo CoopVoce ChiamaTutti 500+: 500 minuti, 500 SMS e 3 Giga a 7 euro (solo Liguria) - webaholic_eu : In arrivo CoopVoce ChiamaTutti 500+: 500 minuti, 500 SMS e 3 Giga a 7 euro (solo Liguria) -

Leggi la notizia su tuttoandroid

(Di sabato 6 gennaio 2018)si prepara a lanciare una nuova interessante promozione in: stiamo parlando di. Ecco le sue caratteristiche L'articolo In: 500, 500 SMS e 3a 7) è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.