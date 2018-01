Carlo Calenda contro l'abolizione del canone Rai : "Il Pd esca dal Truman Show delle promesse insostenibili" : Nuovo duro attacco del ministro Calenda alla proposta Pd di abolire il canone Rai. "La campagna elettorale - dice il responsabile dello Sviluppo Economico in un'intervista a Repubblica - sarà per molte forze politiche un enorme Truman Show di promesse insostenibili. Ma il Pd non può restare dentro questo brutto spettacolo fatto solo di annunci a effetto. Deve uscirne immediatamente, altrimenti non solo non guadagnerà nuovi ...

Fvg - Telesca a Di Maio : non abbiamo chiuso nessun ospedale : Trieste, 3 gen. (askanews) 'In Friuli Venezia Giulia non è stato chiuso nessun ospedale, e sfido anche Di Maio a mostrarmene uno che ha smesso di funzionare'. L'assessore regionale alla Salute del ...

Calciomercato Salernitana - Lotito pesca dalla ‘sua’ Lazio : ecco il colpo in canna : Calciomercato Salernitana – La Salernitana ha chiuso il 2017 nel peggiore dei modi con una pesante sconfitta in casa del Palermo. Nonostante un rendimento altelante e un cambio in panchina con l’arrivo di Colantuono al posto di Bollini, i granata hanno solo 4 punti di ritardo sulla zona playoff. Il mercato potrebbe essere determinante per disputare un ottimo girone di ritorno. Lotito è pronto a pescare dalla ‘sua’ Lazio ...

Dall'8 gennaio ci sarà su - Rai1 - la fiction 'Romanzo famigliare' di Francesca Archibugi - : ...nell'Accademia ma io non ho arretrato di un centimetro e alla fine hanno capito che quando fai un racconto più veritiero e duro è più affascinante anche per i telespettatori avvicinarsi a quel mondo',...

Francesca Marino/ Campionessa di bodybuilding : "La femminilità non dipende dall'estetica" (La vita in diretta) : Francesca Marino, Campionessa di bodybuilding senza l'ossessione per la sua fisicità: l'intervista a La vita in diretta. Il suo importante messaggio e l'amore per lo sport.(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 15:47:00 GMT)

Romanzo Famigliare - su Rai 1 dall’otto gennaio la fiction di Francesca Archibugi : A partire dall'otto gennaio su Rai 1 va in onda Romanzo Famigliare, fiction in sei puntate con la regia di Francesca Archibugi.

Duma mette in guardia dall'escalation della campagna antirussa occidentale - : "Nel periodo che resta fino alle elezioni dovremmo aspettarci il rafforzamento della vasta campagna antirussa promossa dall'Occidente. Copre quasi tutte le aree, dall'economia allo sport, e dura più di un anno. Gli Stati Uniti stanziano enormi risorse per scoraggiare lo sviluppo della Russia e dichiarano apertamente di voler interferire nei processi politici, in ...

Francesca Barra in ospedale - bufera dopo il post su epatite A e vaccini : Francesca Barra, giornalista e neo sposa dell'attore Claudio Santamaria, ha contratto l'epatite A e con lei il figlio di 11 anni, mentre la figlia di appena 1 anno e mezzo è risultata positiva. Un ...

Scoperto sistema di faglie profonde tra l’Etna e Messina : “Stanno allontanando la Sicilia dall’Italia - possono innescare terremoti ed eruzioni” : Un sistema di spaccature profonde sta separando la Sicilia dal resto dell’Italia nella regione compresa tra lo stretto di Messina e l’Etna. Lungo queste strutture geologiche risale materiale del mantello che formava il basamento dell’oceano mesozoico, chiamato Tetide, da una profondità di circa 15-20 chilometri. Si tratta di una vera e propria finestra sotto il fondale del Mar Ionio, che consente di osservare da vicino blocchi dell’antico ...

Francesca Barra in ospedale col figlio/ “Abbiamo l’epatite A” : contro i no-vax - “matti - prevenzione è seria” : Francesca Barra in ospedale, ricoverata col figlio Renato con l'Epatite A: attaccata dai no-vax, la replica su Instagram "siete matti, la prevenzione è cosa seria"(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 11:27:00 GMT)

Francesca Barra in ospedale con il figlio per Epatite A : Francesca Barra, nelle scorse ore, su Instagram, ha condiviso, con i followers, il racconto del suo ricovero in ospedale per Epatite A. Anche il figlio è stato colpito dal virus, forse, diffusosi a causa di un'insalata contaminata:prosegui la letturaFrancesca Barra in ospedale con il figlio per Epatite A pubblicato su Gossipblog.it 20 dicembre 2017 15:15.

Francesca Barra in ospedale con l'epatite A lancia un appello : "Vaccinatevi - non fate come me" : Dopo aver contratto il virus con il figlio a Milano, scrive alla ministra Lorenzin: "E' in atto un'epidemia e le scorte vaccinali sono introvabili. Serve più...

Dalla Shoah alla letteratura Böll e la rinascita tedesca : In questo anno la letteratura tedesca celebra due anniversari, parimenti importanti: il primo è il centenario della nascita di Heinrich Böll, nato a Colonia il 21 dicembre e morto nel 1985. Ricorrono anche i 70 anni Dalla fondazione del «Gruppo 47», quel gruppo di giovani scrittori, quasi tutti come Böll reduci dal fronte e Dalla prigionia, che si erano riuniti nel settembre del '47 in un paesino bavarese, animati dal ...