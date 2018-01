Il mare vince la burocrazia Le onde spezzano Moby Dick

Salto femminile : vince maren Lundby davanti a Katharina Althaus e Sara Takanashi. 14ma Manuela Malsiner : A Hinterzarten, si è disputata oggi la gara di Salto femminile valida per la Coppa del Mondo 2017-18, sul trampolino HS108. Dopo la gara a squadre di ieri in cui a prevalere è stato il Giappone, si è oggi imposta la norvegese Maren Lundby, saldamente in testa dopo il primo Salto e capace di incrementare il distacco dalle inseguitrici anche dopo il secondo. Il punteggio della norvegese è stato di 269.1, frutto di due ottimi salti da 134.5 e ...

Un Hamsik amareggiato svela : “Puntare a vincere l’Europa League? Ecco cosa dico” : “Non guardavamo assolutamente a cosa stava succedendo in Ucraina, eravamo concentrati sulla partita. L’abbiamo persa al 90′ e dovevamo fare di piu’ per portare la vittoria a casa. Ci e’ mancata la velocita’ e piu’ movimento in avanti, il Feyenoord si chiudeva e serviva piu’ movimento senza palla”. A dirlo un amareggiato Marek Hamsik commentando, ai microfoni di Premium Sport, la sconfitta ...

Ciclismo - a tutto Vincenzo Nibali : 'Froome non sa cosa lo aspetta al Giro. Pozzovivo? Vi dico come l'ho convinto a firmare per la Bahrain' : Vincenzo Nibali avverte Chris Froome sulle insidie del Giro d'Italia e racconta un retroscena particolare sul passaggio di Domenico Pozzovivo alla Bahrain Merida LaPresse/ Fabio Ferrari Vincenzo ...

Salto femminile - Coppa del Mondo 2017-18 : a Lillehammer maren Lundby vince il trampolino HS98 - Lara Malsiner la migliore delle italiane : A Lillehammer, in Norvegia, è iniziata la stagione di Coppa del Mondo di Salto femminile 2017-18. La prima prova di stagione, il trampolino HS98, ha visto il prevalere della saltatrice di casa: Maren Lundby ha nettamente prevalso con 271.5, piazzandosi davanti a tutte grazie a un secondo Salto straordinario che le è valso ben 139.5 punti e le ha permesso di recuperare sulla seconda classificata, la tedesca Katharina Althaus, che era in testa ...

Piervincenzi - le spalle larghe da ex rugbista e la schiena dritta da cronista : "Non è un naso rotto che ci può fermare" : Le spalle larghe da ex rugbista e la schiena dritta da cronista: "Non è un naso rotto che ci può fermare", dice Daniele Piervincenzi, reporter Rai di Nemo, colpito da Roberto Spada a Ostia mentre lavorava ad un servizio sulle elezioni. Piervincenzi è andato a viale Mazzini per incontrare il dg Mario Orfeo che voleva sincerarsi delle sue condizioni di salute. "Certo siamo scossi, sia io che Edoardo Anselmi - ha aggiunto -. ...

Ciclismo - Tour of Hainan - Jakub mareczko svela : 'la tattica? Ecco come sono riuscito a vincere' : Jakub Mareczko della Wilier Triestina Selle Italia analizza la sua vittoria ottenuta nella terza tappa del Tour of Hainan Jakub Mareczko ha vinto la terza tappa del Tour of Hainan grazie ad una ...