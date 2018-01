Il film del weekend | Tutti i soldi del mondo

Alice in Wonderland - film in tv : la fiaba nel Paese delle Meraviglie rivista dal genio di Tim Burton : In alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai . Alice in Wonderland, film in tv: cast e curiosità Tim Burton firma il ritorno al cinema di una delle ...

RICKY MEMPHIS E MAURIZIO MATTIOLI / “Immaturi? E' la continuazione del film - non uno spin-off” (Verissimo) : RICKY MEMPHIS e MAURIZIO MATTIOLI ospiti del nuovo appuntamento con Verissimo. I due attori nel cast della nuova fiction di Canale 5, Immaturi. Anticipazioni.(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 04:25:00 GMT)

Alice in Wonderland stasera in tv su RaiDue : la trama del film di Tim Burton con Johnny Depp : Un grande remake per un classico intramontabile, quello ispirato al romanzo di 'Alice nel paese delle meraviglie': il film ' Alice in Wonderland ', diretto da un maestro del genere come Tim Burton , ...

COBRA/ Info streaming e curiosità e trama del film su Rete 4 con Sylvester Stallone (5 gennaio 2018) : COBRA, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 5 gennaio 2018. Nel cast: Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen e Reni Santoni, alla regia George Pan Cosmatos. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 19:52:00 GMT)

Il sapore del successo/ Stasera in prima tv Rai 3 il film con Bradley Cooper. Info streaming (5 gennaio 2018) : Il sapore del successo, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 5 gennaio 2018. Nel cast: Bradley Cooper, Sienna Miller e Riccardo Scamarcio, alla regia Steven Knight. Il dettaglio.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 19:45:00 GMT)

Ma quale remake?! Il nuovo Jumanji è un film autonomo e migliore dell’originale : Lo si può definire un remake che non lo era Jumanji: Benvenuti Nella Giungla, rifacimento del film del 1995 ma più che altro riadattamento del libro illustrato di Chris Van Allsburg su cui anche quel film con Robin Williams era basato, di fatto non replica molto e non copia niente, semmai reinterpreta e reinventa, mantenendo l’idea di fondo e cambiando tutto intorno per andare a parare altrove. Jumanji, quello del 1995 Il Jumanji di due decenni ...

Corpo e anima e gli altri film del weekend : Un film ungherese duro e bello, Gabriele Salvatores alle prese con i supereroi, la noia di Winnie the Pooh: cosa vedere al cinema, e cosa evitare. Leggi

Andiamo a quel paese - trama - cast e curiosità del film di Ficarra e Picone : Ficarra e Picone funzionano sempre anche in questa commedia dal titolo Andiamo a quel paese: il film è in onda martedì 9 gennaio alle 21,15 su Canale 5. La pellicola gioca la carta con ironia della denuncia di una situazione tipica in Italia in cui è sempre più difficile trovare lavoro per i giovani. MyMovies assegna al film un punteggio di 2.5 stelle su 5, mentre Imdb gli dà un voto di 5.9 su 10. Per TvZap è un 6. Accompagnano i due cominci in ...

Tutto pronto a Grottaglie per l'uscita ufficiale del film 'SARA' UN MONDO MIGLIORE' 25 e 26 Gennaio : l Comitato film e Spettacoli e Cinema Hobby Puglia, comunicano l'uscita ufficiale del film 'SARA' UN MONDO MIGLIORE', regia di Tony Zecca e Mino Chetta. La prima proiezione ufficiale è prevista per Giovedì 25 Gennaio ...

Arriva la notte della Befana : ecco video e filmati divertenti da inviare su WhatsApp - Facebook : Arriva la Befana la notte fra 5 e 6 Gennaio. Festeggiala con questi simpatici video. Mancano ormai poche ore alla "notte della Befana", un momento molto atteso dai bambini ma non...

DRAMMA DELLA GELOSIA - TUTTI I PARTICOLARI IN CRONACA/ Su Rai Movie il film con Monica Vitti (oggi - 5 gennaio) : DRAMMA DELLA GELOSIA, TUTTI i PARTICOLARI in CRONACA, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 5 gennaio 2018. Nel cast: Marcello Mastroianni e Monica Vitti, alla regia Ettore Scolo. (Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 10:04:00 GMT)

I film del weekend : 5-7 gennaio - Jumanji : Benvenuti nella giungla : Scott riprende un famoso caso di cronaca degli anni '70 come il rapimento di Paul Getty III, il nipote sedicenne del magnate del petrolio Jean Paul Getty. Nonostante le pressioni della madre, il ...