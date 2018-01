Il coro Ars Maxima a S Angelo per il Cantiere di Natale

Fratelli di Crozza - Mauro corona spiega alle donne come emanciparsi : “Mollate Clooney e buttatevi su uno brutto come me” : Nel corso dell’ultima puntata di Fratelli di Crozza di Maurizio Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata su Nove, Mauro Corona ha spiegato come dovrebbe essere un rapporto tra uomo e donna per risultare autentico L'articolo Fratelli di Crozza, Mauro Corona spiega alle donne come emanciparsi: “Mollate Clooney e buttatevi su uno brutto come me” proviene da Il Fatto Quotidiano.