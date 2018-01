Il comico Carlo Denei presenta il suo secondo CD musicale L' Ora di te

Da Genova a Sanremo a piedi : il comico Carlo Denei prepara il "concerto più lungo del mondo" : La spedizione si propone anche di entrare nel Guinness dei primati per 'il cantautore che ha eseguito il concerto più lungo del mondo': Carlo Denei infatti si fermerà a cantare una canzone del cd 'in ...

La strana Brexit del comico De Carlo : ... il mare, il mio nutrizionista impacchettando la mia precarietà' sono più un'evoluzione del vecchio Turisti per caso, in cui la coppia Blady/Roversi se la godeva a girare il mondo pagata dalla Rai. ...

Tutta colpa della Brexit - il programma di Rai 3 con il comico Francesco De Carlo : Da questa sera, giovedì 14 dicembre 2017, ogni giovedì in seconda serata per quattro puntate, andrà in onda Tutta colpa della Brexit , il nuovo programma del comico romano Francesco De Carlo .Il programma , prodotto dalla Verve Media Company, è il racconto reale e diretto della vita di Francesco De Carlo nel Regno Unito tra l'ottobre 2016 e il dicembre 2017, durante il dibattito sulla Brexit , il referendum consultivo riguardante l'uscita del ...

Francesco De Carlo a Blogo : "Su Rai3 vi racconto la vita di un comico a Londra - tra documentario e stand up comedy" : Da domani, 14 dicembre, per tutti i giovedì in seconda serata su Rai3 arriva su Tutta colpa della Brexit, il diario di un comico italiano a Londra. Si tratta di un programma di 4 puntate prodotto da Verve Media Company che offre il racconto reale e diretto della vita di Francesco De Carlo nel Regno Unito tra ottobre 2016 e dicembre 2017, in pieno dibattito sulla Brexit appena votata. Blogo ha intervistato lo stand up comedian che da ...