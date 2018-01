IL CLAN Video | il gruppo del molleggiato | tra abbandoni e veleni senza fine 80 anni

(VIDEO) Testaccio - contraffazione - scoperto laboratorio CLAN destino. Sequestrate attrezzature e oltre 70mila etichette : 16/12/2017 – I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno scoperto un vero e proprio laboratorio clandestino per la realizzazione di abbigliamento con marchi contraffatti. Sequestrate macchine da cucire e pen drive, oltre a 70.000 articoli, fra capi di abbigliamento e loghi pronti per essere applicati. Nel corso del costante controllo economico del territorio condotto dai […] L'articolo (VIDEO) Testaccio , contraffazione , ...

Napoli - arrestate le donne del CLAN Zagaria Video : Sono state arrestate all'alba del 13 dicembre, durante l’operazione condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia, le donne del clan Zagaria a to di un’attenta indagine basata su accertamenti patrimoniali, intercettazioni e dichiarazioni da parte di collaboratori. L’ordinanza di custodia cautelare eta dalla DIA, in collaborazione con gli agenti del nucleo investigativo della polizia penitenziaria, è stata emessa dal gip del Tribunale di ...

GUERRA TRA CLAN A OSTIA/ Video - arresti e sequestri nel palazzo di Roberto Spada : traffico droga e armi : GUERRA tra CLAN a OSTIA : Video , maxi blitz di Polizia e Carabinieri, arresti e sequestri nel palazzo di Roberto Spada . Ultime notizie, fermi per traffico di droga e armi sul litorale di Roma(Pubblicato il Tue, 28 Nov 2017 13:54:00 GMT)

Traffico internazionale di droga - 12 arresti : sgominato CLAN attivo a Torino FOTO - VIDEO E TUTTI I NOMI : La villa di Rocco Piscioneri in Spagna Dodici arresti per droga sono stati eseguiti dai carabinieri del Ros nel corso dell'operazione de NOMI nata 'Bellavita' , disposta dalla Procura distrettuale ...

Ostia - vince la 5 Stelle Di Pillo L’avversaria : «Passata grazie a Casapound e il CLAN Spada» Video 1|2|3 |Immagini : Il X Municipio verso una guida Cinque Stelle . A scrutinio ormai inoltrato (170 sezioni su 183), la candidata del Movimento è saldamente in testa. Affluenza ferma al 33,6%: due elettori su tre restano a casa. E a Tor de Cenci votano solo in due

Fratello del boss rompe il naso al cronista Il picchiatore : chi è | CLAN in ascesa - video : Roberto Spada, Fratello del boss condannato a 10 anni, ha fratturato con una testata il naso a Daniele Piervincenzi, cronista della trasmissione tv Nemo - Il sindaco di Roma Virginia Raggi: violenza inaccettabile. Ma su Facebook: «Hai fatto bene». «Giornalisti infami»

Ostia - Roberto Spada rompe il naso all'inviato di Nemo e poi si sfoga su Fb. Raggi : "Violenza del CLAN inaccettabile" -Video : Bufera a Ostia che domenica è andata al voto per le elezioni del X municipio. Martedì pomeriggio, due inviati di Nemo "Nessuno Escluso", il giornalista Daniele Piervincenzi e...

Lisa Fusco contro i Fan di Giulia De Lellis : "Sono un CLAN - chi la segue è una bimbaminkia" (VIDEO e FOTO) : Lisa Fusco è stata ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 per parlare degli ultimi avvenimenti accaduti al Grande Fratello VIP, soprattutto riferiti alla puntata di ieri, il discorso si sofferma sulle nomination, in particolare su quelle di Giulia De Lellis e Cristiano Malgioglio.In studio è presente anche Federica Benincà che ha chiesto chiarimenti su un post pubblicato sui social, in cui la soubrette si sarebbe rivolta alla De Lellis ...