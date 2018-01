Hopman Cup | è il trionfo di Re Federer | ko la Germania di Zverev

Federer guida la Svizzera alla vittoria della Hopman cup : Roma, 6 gen. (askanews) La Svizzera si è aggiudicata la Hopman Cup 2018, tradizionale esibizione mista per nazioni organizzata dall'ITF andata in scena sul veloce indoor della 'Perth Arena'. Era l'...

Tennis - Hopman Cup : primo titolo del 2018 per Federer. Svizzera batte Germania 2-1 : Roger Federer comincia il 2018 con un gesto compiuto ripetutamente nella passata stagione, ovvero alzando una coppa. La Svizzera ha conquistato la Hopman Cup , torneo esibizione per nazioni che si è ...

Tennis - Hopman Cup 2018 : Finale Svizzera-Germania. Data - programma - orario e tv : Federer insegue il primo trofeo! : Roger Federer va a caccia del primo trofeo stagionale. Il Campione di Basilea, in coppia con Belinda Bencic, affronterà la Germania di Alexander Zverev e Angelique Kerber nella Finale della Hopman Cup 2018, tradizionale torneo esibizione a coppie miste. Il Maestro affronterà prima l’ostico teutonico e poi sarà impegnato nel doppio misto che potrebbe decidere la sfida. Di seguito la Data, il programma dettagliato e l’orario ...

Hopman Cup - finale Svizzera-Germania : Il 36enne fuoriclasse elvetico e n.2 del mondo, per il secondo anno di fila fa coppia con la giovane connazionale Belinda Bencic, che sta tornando competitiva dopo un 2017 all'insegna di problemi ...

Tennis - Hopman Cup 2018 : la Germania raggiunge la Svizzera in finale a Perth : E’ la Germania di Alexander Zverev ed Angelique Kerber a raggiungere la Svizzera di Roger Federer e Belinda Bencic nella finale della Hopman Cup 2018 a Perth (Australia) in programma domani. Nel torneo di esibizione riservato alle squadre, la formazione tedesca, imponendosi 2-1 contro i padroni di casa dell’Australia, ha raggiunto l’atto conclusivo ottenendo il terzo successo in altrettanti incontri nel raggruppamento A. In ...

Tennis - niente Aus Open per Murray e Nishikori. Hopman Cup - Federer trascina la Svizzera in finale : Derby rumeno nell'altra semifinale tra la numero uno del mondo Simona Halep (duplice 6-2 alla 19enne bielorussa Sabalenka) e Irina Camelia Begu che ha sconfitto per 7-5 7-5 l'ungherese Timea Babos. ...

Tennis - Hopman Cup 2018 : Roger Federer fa l’en plein - Svizzera in finale! : Conclusa l’ultima giornata di incontri del girone B della Hopman Cup 2018 a Perth (Australia) e la notizia è la seguente: Svizzera in finale. La compagine guidata da un Roger Federer già in formato “Australian Open” si è infatti imposta 3-0 contro gli Stati Uniti, ottenendo il terzo successo in altrettante sfide e guadagnandosi così l’atto conclusivo del torneo di esibizione a squadre. Nell’altro incontro di ...

Tennis : Hopman Cup - super Federer cala il tris. Sock battuto 7-6 - 7-5 : La partita è stata vera ed equilibrata, primo vero test probante per Federer, alle prese con il numero 8 del mondo e vincitore dell'ultimo Masters di Parigi. Si è giocato molto sul servizio ( 30 aces ...