Hirscher in testa nel gigante di Adelboden

Sci alpino - Gigante Adelboden 2018 : Marcel Hirscher in testa dopo la prima manche - un grande Luca De Aliprandini è quarto! : Marcel Hirscher è in testa dopo la prima manche del Gigante di Adelboden. Solito grande spettacolo su un tracciato storico della Coppa del Mondo, con l’austriaco che è stato perfetto nel muro finale, guadagnando oltre due decimi su tutti gli altri avversari. Alle spalle del campione di Annaberg-Lungotz c’è il norvegese Henrik Kristoffersen, che paga 11 centesimi al rivale, perdendo tutto proprio nell’ultima parte di gara, dopo ...

LIVE Sci alpino - Slalom Zagabria 2018 : Matt in testa davanti a Hirscher - Gross quinto : ci prova per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Zagabria, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sul pendio croato ci aspetta una gara altamente spettacolare e intensa. Tutti contro Marcel Hirscher, dominatore incontrastato della disciplina che cerca un nuovo sigillo di lusso. L’austriaco sembra imbattibile ma se la dovrà vedere con i suoi soliti rivali tra cui spicca Henrik Kristoffersen, desideroso di ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 – Classifica generale maschile : Hirscher sempre in testa - mini allungo su Kristoffersen : Marcel Hirscher ha guadagnato qualche punto di margine su Henrik Kristoffersen nella Classifica generale della Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. L’austriaco, infatti, è stato eliminato ai quarti di finale mentre il norvegese ha terminato la propria avventura al turno precedente. Il detentore della Sfera di Cristallo ora ha 54 lunghezze di margine sul rivale, e 94 su Jansrud. Di seguito la top ten della Classifica generale della Coppa del ...

Classifica Coppa del Mondo Sci Alpino maschile 2017-2018 : la graduatoria dopo la combinata di Bormio. Hirscher in testa - accorcia Aksel Lund Svindal : Tutte le classifiche dopo la combinata di Bormio vinta dal francese Alexis Pinturault. Era anche la prima combinata della stagione. La Classifica della Coppa del Mondo di sci Alpino maschile 2017-18 1 Marcel Hirscher AUT 534 2 Henrik Kristoffersen NOR 505 3 Kjetil Jansrud NOR 465 4 Aksel Lund Svindal NOR 454 5 Alexis Pinturault FRA 387 6 Matthias Mayer AUT 318 7 Beat Feuz SUI 316 8 Max Franz AUT 303 9 Aleksander Aamodt Kilde NOR 297 10 Dominik ...

Classifica Coppa del Mondo Sci Alpino maschile 2017-2018 : la graduatoria dopo Bormio. Hirscher in testa - accorcia Aksel Lund Svindal : Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Bormio: in attesa della seconda gara di domani, la combinata alpina, è tempo di aggiornare la Classifica generale e quella di specialità. Con il secondo posto odierno, Aksel Lund Svindal consolida il primato nella Classifica di discesa e accorcia su Marcel Hirscher in quella generale. Il nostro Dominik, con il successo di oggi, si piazza nella top five della Classifica di specialità. La Classifica ...

Sci - slalom Madonna di Campiglio : Hirscher in testa dopo prima manche : Madonna DI Campiglio - Marcel Hirscher è il dominatore della prima manche in notturna dello slalom di Madonna di Campiglio, valido per la Coppa del Mondo di sci. L'austriaco ha chiuso con il crono di 48″46, precedendo di 23 centesimi il russo Alexander Khoroshilov e di 37 centesimi lo svizzero Luca Aerni. Quarta piazza per l'italiano ...

LIVE Sci alpino - Slalom Madonna di Campiglio 2017 in DIRETTA : Moelgg ottimo quarto - Hirscher in testa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Madonna di Campiglio, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Sulla mitica 3Tre spazio per l’ultima gara prima della piccola pausa natalizia che precede le gare veloci di Bormio. Spettacolo assicurato nella notturna dolomitica, in una delle località più belle e glamour dell’arco olimpico dove i più forti interpreti dei pali stretti si daranno ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 17 dicembre : Sofia Goggia terza in SuperG! Hirscher in testa al gigante - ora biathlon e fondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di domenica 17 dicembre. È una giornata da vivere tutta d’un fiato, con tantissimi avvenimenti in programma. Si partirà con lo sci alpino maschile, che rimane in Italia ma si sposta in Alta Badia, dove si disputerà un gigante. Le donne, invece, saranno di nuovo in scena a Val d’Isere con un altro superG, dopo quello di ieri che ha visto il ritorno sul podio di Sofia ...

Sci : Hirscher in testa gigante Badia : ALTA Badia (BOLZANO), 16 DIC - Il campione austriaco Marcel Hirscher in 1.12.15 e' al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di cdm di Alta Badia sula classica pista Gran Risa. Hirscher ha ...

LIVE Sci alpino - Gigante Alta Badia 2017 in DIRETTA : Hirscher in testa davanti a Kristoffersen. Decimo De Aliprandini. Alle 12.30 la seconda manche! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante di Alta Badia, valido per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2017-2018. Il Circo Bianco rimane in Italia e dopo le due gare di velocità in Val Gardena si sposta sulla Gran Risa, per una due giorni di gare che si apre con il Gigante. La caccia è al super favorito Marcel Hirscher: l’austriaco ha vinto le ultime quattro edizioni disputate su questa pista ed ha ovviamente nel mirino ...