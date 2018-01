Guido Caprino è Agostino Pagnotta di Romanzo famigliare | fidanzata | moglie? Se ne parla

Romanzo Famigliare/ Al via su Rai1 la nuova fiction con Vittoria Puccini e Guido Caprino : Francesca Archibugi firma un ritratto profondo e senza veli di una Livorno pronta a fare da sfondo ad una storia " Famigliare " che sicuramente porterà a casa un altro successo per Rai1 (Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 12:24:00 GMT)

Guido Caprino : "Il momento più bello delle riprese? La settimana sull'Amerigo Vespucci" : Quando Caprino appare, è un fatto. Chiamiamola presenza scenica. Inoltre non sbaglia mai un personaggio. Sia esso il Marco bello de I Medici o il Pietro Bosco di 1993 . Tutti diversi: di fantasia come ...

Romanzo Famigliare da gennaio su Rai1 - Guido Caprino e Vittoria Puccini in un “feuilleton ottocentesco contemporaneo” : Con Romanzo Famigliare, in onda dal 9 gennaio su Rai1, l'ammiraglia Rai apre la nuova stagione della fiction già forte dei riscontri incredibili di Scomparsa e La strada di casa con un prodotto destinato ad altrettanto successo di pubblico. La prima serie tv che vede alla regia Francesca Archibugi è un grande Romanzo popolare che ha tutti gli ingredienti per intercettare il gusto del pubblico di Rai1. Nonostante l'ispirazione al feuilleton ...