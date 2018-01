Gran Bretagna | in arrivo tassa sui bicchieri del caffè 30 volte più alta di quella sui

Volkswagen Golf GTE - Sospesi gli ordini in Gran Bretagna : La Volkswagen ha sospeso in Gran Bretagna gli ordini della Golf GTE con guida a destra. Secondo le prime informazioni, non confermate dalla Casa, la produzione della versione plug-in hybrid della media tedesca sarebbe rallentata per un collo di bottiglia nella catena dei fornitori: lo stop momentaneo alle vendite sarebbe stato dunque deciso per non accumulare troppi ritardi. possibile anche che il picco di allocazioni per il mercato ...

Quanto frutterà alla Gran Bretagna il matrimonio del principe Harry e Meghan Markle? : Per il New York Times , la famiglia reale, nel complesso, "contribuirà con circa 1,8 miliardi di sterline all'economia del paese". E alcuni dati già noti sembrano confermare la previsione: gli hotel ...

Il matrimonio del principe Harry e Meghan Markle frutterà alla Gran Bretagna una cifra "regale" : Il matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle potrebbe generare un guadagno economico per la Gran Bretagna pari ad almeno 680 milioni di dollari. A tracciare la stima sono gli analisti di Brand Finance, secondo quanto riportato dalla Reuters, che ha spiegato perché la notizia delle nozze non è stata una buona notizia solo per la famiglia reale.L'afflusso di turisti attesi per il 19 maggio, la vendita di oggetti che richiamano ...

Gran Bretagna - sfollati i senzatetto : rovinerebbero il matrimonio Harry-Meghan : ... invitando a prendere provvedimenti 'prima del matrimonio reale', che si svolgerà nella cappella del castello il 19 maggio, attirando legioni di fans della monarchia e giornalisti da tutto il mondo. ...

Gran Bretagna - tassista vince 27 milioni di euro alla lotteria. La sua reazione è senza freni : Non capita tutti i giorni di ricevere una telefonata in cui viene comunicata una vittoria di 24 mila sterline (circa 27 milioni di euro) alla lotteria. È successo ad Amo Riselli, 50 anni e tassista a Gloucester, in Inghilterra. Un responsabile della National Lottery, la lotteria inglese, gli ha infatti comunicato la clamorosa vincita.La gioia dell'uomo, dopo aver appreso la notizia, è senza freni: il tassista ha abbracciato le sue ...

Gran Bretagna - chirurgo “Zorro” firmava il fegato dei pazienti che operava : il 12 gennaio la sentenza di condanna : firmava con il laser il fegato dei suoi pazienti, imprimendo le proprie iniziali durante gli interventi in sala operatoria. A scoprire il chirurgo “Zorro” è stato per caso un collega, quando un ex paziente si è sottoposto ad un altro intervento chirurgico: sull’organo trapiantato c’erano le iniziali SB. Così, Simon Bramhall, specializzato nei trapianti di fegato, è stato sospeso dall’ospedale in cui lavora, il Queen ...

Maltempo in Nord Europa - neve e disagi in Gran Bretagna e Russia : Allerta all'aerporto londinese di Stansted, dove la pista è stata chiusa e poi riaperta. Voli cancellati anche a Luton.Tempeste e automobilisti bloccati nella parte orientale russa - Emergenza ...

Gran Bretagna - incendio allo zoo di Londra : manca un oritteropo all’appello : incendio in Gran Bretagna, in particolare allo zoo di Londra dove nelle prime ore del mattino le fiamme hanno colpito l’attrazione turistica di Regents Park. Alcuni dipendenti dello zoo sono stati medicati dai soccorritori per aver inalato fumo dopo, sul posto sono accorsi oltre 70 pompieri che hanno impiegato tre ore per riuscire a domare le fiamme, scoppiate vicino al recinto dei suricati, nelle prime ore della mattina. L’incendio ...

Gran Bretagna - i Vigili del Fuoco : “L’incendio allo zoo di Londra è sotto controllo” : L’incendio divampato stamattina in un café e negozio dello zoo di Londra e’ stato domato, ma i pompieri rimangono comunque sul posto per domare gli ultimi fuochi. Lo riferiscono i Vigili del Fuoco su Twitter. “Ci sono ancora dei focolai in una zona del locale e nel negozio che conteneva un’area dove era possibile accarezzare gli animali. Al momento non risultano che siano stati coinvolti nell’incendio“, ha ...

Gran Bretagna - incendio in uno zoo di Londra : 70 pompieri al lavoro : Almeno 70 vigili del Fuoco con l’uso di 10 autopompe sono impegnati a spegnere le fiamme divampate le prime ore del mattino in una caffetteria e in negozio dello zoo di Londra. Lo riferiscono gli stessi vigili del Fuoco su Twitter senza riferire ulteriori dettagli. L'articolo Gran Bretagna, incendio in uno zoo di Londra: 70 pompieri al lavoro sembra essere il primo su Meteo Web.

Gran Bretagna - un weekend tra acquisti e musei strani : Ospita la più Grande collezione di matite al mondo e fra di esse si trova quella colorata più lunga del pianeta e una collezione di matite a scomparto segreto risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. ...

Gran Bretagna - si dimette il numero due di Theresa May : trovate immagini porno nel suo pc : Nuova, pesantissima tegola sul governo britannico di Theresa May, nel pieno d'un passaggio chiave dei negoziati sulla Brexit. Cade la testa di Damian Green, primo segretario di Stato e...

Lo scandalo molestie in Gran Bretagna : si dimette Damian Green - numero due di Theresa May : Il 61enne consigliere di Stato era rimasto coinvolto nel dossier che ha fatto tremare il Parlamento britannico, causato dimissioni e provocato un tragico suicidio. Contro di lui, foto a luci rosse in un pc personale e l'accusa di un'attivista. Ha sempre negato, ma oggi, nella lettera di dimissioni, ha ammesso di aver fatto dichiarazioni "inaccurate e ingannevoli"