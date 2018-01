Gossip | Giulia De Lellis rivela il luogo dove vorrebbe sposare Andrea Damante

Uomini e Donne Gossip : Giulia pensa ancora a Luca? Lo sfogo di lei : Cosa prova oggi Giulia Latini per Luca Onestini? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne dice la sua Con l’entrata di Luca Onestini al Grande Fratello Vip i riflettori, inevitabilmente, si sono spostati anche su chi con lui aveva condiviso il percorso a Uomini e Donne. Lo abbiamo visto con la sua ex fidanzata, Soleil Sorge, […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Giulia pensa ancora a Luca? Lo sfogo di lei proviene da gossip e Tv.

Gossip : Giulia De Lellis contro Barbara D'Urso 'per colpa' di Belen? : Cosa sta succedendo tra Barbara D'Urso e Giulia De Lellis? Questa è la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip da qualche giorno, e più precisamente da quando è finita la seconda edizione del Grande Fratello VIP. Se prima che la romana entrasse nella Casa più spiata d'Italia tra lei e la conduttrice c'era un rapporto di stima e collaborazione, ultimamente qualcosa sembra essere cambiato; insistenti voci che circolano sul web, ...

Gossip Grande Fratello VIP : Giulia De Lellis commuove - Jeremias polemico : Giulia De Lellis e Jeremias Rodriguez sono sicuramente due protagonisti indiscussi del Grande Fratello VIP attualmente in onda su Canale 5; se la ragazza si contende ancora il titolo, il Fratello di Belen fa discutere anche ora che non fa più parte del reality. L'argentino in questi giorni sta rilasciando delle interessanti interviste: a ''Verissimo'', in particolare, il giovane ha fatto sapere di fare il tifo affinché Cecilia torni con ...

Andrea Damante : in arrivo la proposta di matrimonio in diretta Tv per Giulia De Lellis - il Gossip : Andrea Damante: in arrivo la proposta di matrimonio in diretta Tv per Giulia? Il gossip impazza Nel solco tracciato da Fedez: potrebbe intitolarsi così il gossip che sta rimbalzando nelle ultime ore che vedrebbe Andrea Damante pronto a fare irruzione nella Casa del Grande Fratello Vip per chiedere in sposa la sua dolce metà Giulia […] L'articolo Andrea Damante: in arrivo la proposta di matrimonio in diretta Tv per Giulia De Lellis, il ...

Giulia De Lellis ha tradito Damante : Gossip Tv Video : Giulia De Lellis ha tradito Damante: Gossip Tv Video La concorrente del Grande Fratello Vip 2 ha baciato un altro uomo lasciando i fan senza parole. Clicca e guarda il Video ...