Google Pixel 2 | un passo avanti e uno indietro con i recenti aggiornamenti

Google Pixel 2 XL : problemi di registrazione audio e un inatteso sondaggio per iniziare il 2018 : Il 2018 di Google Pixel 2 XL non inizia sotto il migliore degli auspici: ancora problemi, stavolta nella registrazione audio, e un misterioso sondaggio. L'articolo Google Pixel 2 XL: problemi di registrazione audio e un inatteso sondaggio per iniziare il 2018 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Dannoso l’aggiornamento di gennaio su Google Pixel e Pixel 2 - a seconda della modalità : L'aggiornamento con la patch di sicurezza di gennaio non ha giovato alla salute di Google Pixel e Pixel 2, che hanno preso a soffrire di alcuni rallentamenti (almeno a ridosso delle unità su cui si è provveduto ad installare manualmente il pacchetto). I lag si manifestano in particolare al lancio delle applicazioni ed a cavallo delle animazioni di sistema. La miglior soluzione al problema sarebbe attendere l'arrivo dell'OTA e lasciar perdere ...

L’aggiornamento di sicurezza di gennaio ha un bug per i Google Pixel : Google ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento di sicurezza con le patch del mese di gennaio ma c'è un bug per i Google Pixel L'articolo L’aggiornamento di sicurezza di gennaio ha un bug per i Google Pixel è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google rilascia OTA e Factory Image con le patch di sicurezza di gennaio per Pixel e Nexus : Google rilascia gli OTA e le Factory Image con le patch di sicurezza di gennaio per i dispositivi delle gamme Pixel e Nexus L'articolo Google rilascia OTA e Factory Image con le patch di sicurezza di gennaio per Pixel e Nexus è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Camera NX porta la modalità ritratto su Google Pixel - Pixel XL - Nexus 6P e Nexus 5X : Con l'app Camera NX potete provare la modalità ritratto anche su Google Pixel, Pixel XL, Nexus 6P e Nexus 5X: ecco il link per scaricare l'APK. L'articolo Camera NX porta la modalità ritratto su Google Pixel, Pixel XL, Nexus 6P e Nexus 5X è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google starebbe usando Pixelbook per testare Fuchsia OS : Google sta usando Pixelbook per testare Fuchsia OS, il sistema operativo pensato per funzionare su computer, tablet e smartphone. L'articolo Google starebbe usando Pixelbook per testare Fuchsia OS è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google Pixel C rimosso dal Play Store : Il tempo passa per tutti e pare che per il Google Pixel C sia arrivato il momento di "andare in pensione" L'articolo Google Pixel C rimosso dal Play Store è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Pixel 2 - lo smartphone di Google manifesta problemi con le reti Wi-Fi : Da un anno a questa parte l'utenza ha fatto la conoscenza degli smartphone Pixel, prodotti direttamente da Google. Infatti, secondo quanto dichiarato tempo fa dalle parti di Mountain View, i Pixel sono smartphone per i quali non è stato fatto alcun tipo di accordo con altre aziende (contrariamente a quanto è accaduto con i precedenti Nexus, dove il partner cambiava per ogni modello di smartphone, come ad esempio, con Nexus 6P è stato il turno di ...

Word With Friends 2 causa problemi con i Google Pixel 2 : Pare che alcune applicazioni, come Word With Friends 2, vadano a interferire con la funzione di riconoscimento della musica dei Google Pixel 2 L'articolo Word With Friends 2 causa problemi con i Google Pixel 2 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google Pixel 2 batte iPhone X - Samsung Galaxy Note 8 e LG V30 per velocità LTE : Pare che il Google Pixel 2 sia riuscito a fare registrare una velocità LTE più elevata di iPhone X, del Samsung Galaxy Note 8 e di LG V30 L'articolo Google Pixel 2 batte iPhone X, Samsung Galaxy Note 8 e LG V30 per velocità LTE è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Vibrazioni insolite per gli altoparlanti di Google Pixel 2 XL : Un nuovo problema affligge gli altoparlanti di Google Pixel 2 XL, che secondo quanto riportano molti utenti, vibra in maniera anomala. L'articolo Vibrazioni insolite per gli altoparlanti di Google Pixel 2 XL è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Finalmente in vendita sui Google Store la versione top di gamma del Google Pixelbook : Finalmente arriva sui Google Store degli USA, del Canada e del Regno Unito la variante top di gamma del Google Pixelbook. L'articolo Finalmente in vendita sui Google Store la versione top di gamma del Google Pixelbook è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Google Pixel 2 e Google Pixel 2 XL : segnalati problemi anche all’adattatore per le cuffie : Sono numerose le segnalazioni relative al mancato funzionamento dell'adattatore da USB Type-C a jack da 3,5 millimetri presente nella confezione di Google Pixel 2 e Google Pixel 2 XL. L'articolo Google Pixel 2 e Google Pixel 2 XL: segnalati problemi anche all’adattatore per le cuffie è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Android 8.1 Oreo rallenta il lettore di impronte di Google Pixel 2 XL : L'aggiornamento ad Android 8.1 Oreo sembra aver rallentato lo sblocco con le impronte digitali su alcuni Google Pixel 2 XL L'articolo Android 8.1 Oreo rallenta il lettore di impronte di Google Pixel 2 XL è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.