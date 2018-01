Giù le mani da Pjaca | tornerà alla Juventus

Tennis - Hopman Cup 2018 : la Germania raggiunge la Svizzera in finale a Perth : E’ la Germania di Alexander Zverev ed Angelique Kerber a raggiungere la Svizzera di Roger Federer e Belinda Bencic nella finale della Hopman Cup 2018 a Perth (Australia) in programma domani. Nel torneo di esibizione riservato alle squadre, la formazione tedesca, imponendosi 2-1 contro i padroni di casa dell’Australia, ha raggiunto l’atto conclusivo ottenendo il terzo successo in altrettanti incontri nel raggruppamento A. In ...

Mafia : Catania - manifestazioni per ricordare il giornalista Giuseppe Fava : Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - Oggi ricorre il 34esimo anniversario della morte di Giuseppe Fava, giornalista e scrittore, ucciso dalla Mafia a Catania la sera del 5 gennaio 1984. Alle 17, da piazza Roma, a Catania, il via alle manifestazioni promosse da associazioni e movimenti. Partirà il corteo de

Mafia : Catania - manifestazioni per ricordare il giornalista Giuseppe Fava (2) : (AdnKronos) - Nel Giardino della Memoria di Ciaculli, cronisti e magistrati nel gennaio del 2005 hanno piantato un albero dedicato a Giuseppe Fava. E’ stato il primo albero piantato nel Giardino, assieme a quello dedicato a Borsellino. Lo scorso luglio Claudio Fava, all’indomani della visita della C

Nuovi concerti di Biagio Antonacci nel 2018 - aggiunte tre date al Dediche e Manie Tour : biglietti in prevendita : Partito meno di un mese fa e già con otto sold out all'attivo, il Dediche e Manie Tour si arricchisce di Nuovi concerti di Biagio Antonacci in tre città: il cantautore di Rozzano ha annunciato ulteriori appuntamenti dal vivo nei palasport di Napoli, Montichiari e Conegliano per il prossimo maggio. Nell'ambito del Tour a supporto dell'omonimo ultimo album in studio, un progetto coraggioso che mescola sapientemente tanti generi diversi, Biagio ...

Presentazione de “Amore a piene mani” di Giuseppina Carta - 12 gennaio 2018 - Circolo La Marina Sankara - Cagliari : “Bevi nel sogno di oggi/ senza temere di chiamarlo follia./ Conquista i limiti/ chiamali pure/ matura dolcezza./ Sarà un istante/ fuoco o pazzia/ no, non temere/ a chiamarla follia./ Bevi nell’oasi dei versi/ sarà magia.” ? “Fuoco o passione” Venerdì 12 gennaio 2018 alle 18:30 presso il Circolo La Marina Sankara, in via Napoli 62, […]

Presentazione de “Amore a piene mani” di Giuseppina Carta - 12 gennaio 2018 - Circolo La Marina Sankara - Cagliari : “Bevi nel sogno di oggi/ senza temere di chiamarlo follia./ Conquista i limiti/ chiamali pure/ matura dolcezza./ Sarà un istante/ fuoco o pazzia/ no, non temere/ a chiamarla follia./ Bevi nell’oasi dei versi/ sarà magia.” ? “Fuoco o passione” Venerdì 12 gennaio 2018 alle 18:30 presso il Circolo La Marina Sankara, in via Napoli 62, […]

Presentazione de Amore a piene mani di Giuseppina Carta - 12 gennaio 2018 - Circolo La Marina Sankara - Cagliari : “Bevi nel sogno di oggi/ senza temere di chiamarlo follia./ Conquista i limiti/ chiamali pure/ matura dolcezza./ Sarà un istante/ fuoco o pazzia/ no, non temere/ a chiamarla follia./ Bevi nell’oasi dei versi/ sarà magia.” ? “Fuoco o passione” Venerdì 12 gennaio 2018 alle 18:30 presso il Circolo La Marina Sankara, in via Napoli 62, […]

LIBRI : ''GIU' LE MANI DAL LICEO CLASSICO'' - IL PAMPHLET DI MISKA RUGGERI : 'Pur nella diversità di vedute, tutti gli interventi hanno sottolineato come all'orizzonte si stia delineando una guerra ideologica fra tecno-scienza, un sistema in cui scienza e tecnologia sono fuse ...

“L’umanità ha sciupato e ferito il 2017 con guerre e ingiustizie” : Il Papa ha espresso gratitudine ai tanti romani «che amano la loro città non a parole ma con i fatti», in occasione dei tradizionali vespri di fine anno in San Pietro, sottolineando che, non pochi «si trovano in condizioni di strettezze economiche», la «maggior parte» delle persone che abitano a Roma «non si piangono addosso, né covano risentimenti...

Il Papa : lumanità ha sciupato il 2017 con guerre e ingiustizie : Questo 2017, "che Dio ci aveva donato integro e sano, noi umani l'abbiamo in tanti modi sciupato e ferito con opere di morte, con menzogne e ingiustizie". Queste le parole di Papa nell'omelia del Te ...

Il Papa : l'umanità ha sciupato il 2017 con guerre e ingiustizie : Il monito di Francesco, che parla anche di "piccole e grandi offese" alla società e all'ambiente. "Gratitudine" per i romani che amano la città con i fatti e non a parole

Rom - De Rossi : 'La Juve resta la più forte.Giù le mani da Dzeko e Di Francesco' : Il primo a volerlo fare è il capitano Daniele De Rossi, intervenuto nel pomeriggio ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni: Partiamo dallo Juventus Stadium: lì si continua a perdere. ...

Maneskin mania - sold out il tour in meno di sei ore e aggiunte nuove date : È Maneskin mania. Dopo il grande successo a X Factor e il secondo gradino sul podio dell'undicesima edizione del talent di Sky , la band romana si sta togliendo le prime soddisfazioni. Dopo l'annuncio ...

Manovra : web tax scontata - atti giudiziari più agili - canone Rai a 90 euro. Domani in aula : La nuova imposta scatterà dal 2019 , darà un gettito di 190 milioni l'anno e non interesserà i giganti del commercio online. Non ci saranno modifiche sui contratti a tempo determinato e sugli ...