Giorgia Meloni umilia Matteo Renzi | ' Dopo l' abolizione del canone Rai regalerà anche una

Biglietti gratis per gli arabi al Museo Egizio di Torino - scoppia la polemica. Giorgia Meloni : "Delirio". La replica : "È solo promozione" : Torna a Torino la polemica per la campagna lanciata per il secondo anno dal Museo Egizio che prevede un biglietto gratis agli arabi che si presentano alla biglietteria in coppia. Campagna rilanciata con cartelloni apparsi in questi giorni sui bus cittadini, ritenuta dal direttore Christian Greco "un mezzo per condividere il prezioso patrimonio del Museo con le genti del paese d'origine di quel patrimonio".Un'iniziativa invece "assurda, ...

Silvio Berlusconi - Matteo Salvini e Giorgia Meloni : il tariffario. Quanto chiedono ai candidati : Per candidarsi con Forza Italia l' obolo è obbligatorio . Che gli interessanti siano della vecchia guardia o nuove leve non fa differenze. La cifra da pagare al partito di Silvio Berlusconi ormai a ...

Giorgia Meloni - la linea dura sugli islamici : 'Cosa faremo alle moschee quando andremo al governo' : 'Secondo il dossier Sicurezza diffuso dal Viminale è allarme foreign fighters'. E' una Giorgia Meloni terrorizzata quella che scrive su Facebook. Il leader di Fratelli d'Italia snocciola cifre: 'I ...

Giorgia Meloni a Libero : 'Salvini e Berlusconi - vi aspetto qua. Vi spiego cosa significa essere di destra e patriota' : La parte di madre del centrodestra la rifiuta, come quando, ministra a trent'anni, rifiutava quella di mascotte del governo. 'Non ho la presunzione di esserlo, anche perché io lavoro per l' Italia e ...

Giorgia Meloni attacca il Pd e Andrea Orlando : 'La legge che evita il carcere a chi scippa e deruba gli anziani' : Giorgia Meloni cannoneggia contro il Pd e il governo. In particolare, cannoneggia contro gli ' ultimi regali ' dell'esecutivo, ossia 'niente carcere per chi commette reati con pena fino a 4 anni, solo ...

Banca Etruria - Giorgia Meloni sullo scandalo di Maria Elena Boschi : 'Deve dimettersi lei e tutto il governo' : Quelle due audizioni hanno confermato: 'Quel che gli italiani sapevano da tempo: Renzi e la Boschi si sono spesi per tutelare la Banca di riferimento del loro mondo politico utilizzando il loro ruolo ...

Giorgia Meloni contro l'Austria : 'L'Alto Adige è Italia. Vienna ci umilia e il Pd tace per due miseri seggi?' : l'Austria, in barba alla quietanza liberatoria del 1992 tra Roma e Vienna, offre la cittadinanza a chi, in Alto Adige , la richiederà dichiarandosi tedesco o landino. 'Il tutto - sottolinea con ...

"Facciamo la rivoluzione del presepe" - l'appello di Giorgia Meloni : "Quest'anno tutti insieme facciamo la rivoluzione del presepe". Giorgia Meloni , pastorello alla mano, lancia l'appello su Facebook invitando gli italiani a celebrare il Natale riscoprendone i veri ...

Giorgia Meloni ringrazia Laura Boldrini per il presepe alla Camera : A Natale possono succedere piccoli miracoli, anche in politica. Per esempio può accadere di leggere un messaggio di ringraziamenti da parte di Giorgia Meloni diretto addirittura alla presidente della Camera: 'Grazie a Laura Boldrini per questo bellissimo ...

Banca Etruria - Letizia Giorgianni? La meloniana che sfida Maria Elena Boschi : 'Non scappare - sono pronta a sfidarti' : Adesso, dopo due anni di battaglie, è pronta a una nuova sfida: la politica. Con i Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni…

Salvini - il blitz in Puglia per Tatarella : così prova a scippare Giorgia Meloni : Il nuovo corso della Lega e di Matteo Salvini passa un cognome: Tatarella . Quello di Pinuccio e Salvatore, i due politici che forse più di ogni altro in Puglia e al Sud hanno retto il vessillo della ...

Marcello Veneziani contro Gianfranco Fini : 'Giorgia Meloni cancella An - la destra vuole votare nel nome di Almirante' : Ma è anche la sua cancellazione, dopo gli sviluppi della vicenda Tulliani', aggiunge prima di spendersi in un'analisi politica sulla parabola di An. Analisi che porta ad una conclusione tranchant : '...