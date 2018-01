Genoa e Sassuolo | sfida sul campo e sul mercato | occhi in Serie B | ecco l’obiettivo in

Genoa Sassuolo/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Genoa Sassuolo, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 05:15:00 GMT)

Sassuolo - Iachini ha la tattica su misura "Il Genoa a casa sua va trattato da big" : Sabato il Sassuolo è impegnato sul campo del Genoa e mister Iachini preenta così la sfida: "Dobbiamo dare continuità alle prestazioni, individuali e di squadra, ci sono margini di crescita in vista ...

Probabili Formazioni Genoa-Sassuolo 06-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Genoa-Sassuolo, 20^ giornata Serie A 2017/2018, ore 15:00: Lapadula preferito a Galabinov, nuova chance per Berardi tra i neroverdi di Iachini. A Marassi il Genoa di Davide Ballardini, reduce da un importante pareggio contro il Torino in trasferta, ospita un Sassuolo letteralmente rinvigorito dalla cura-Iachini, che da qualche settimana ormai ha sostituito un Bucchi che ha pagato, oltre a qualche infortunio di troppo, ...

Calcio in Tv - Coppa Italia : Atalanta-Sassuolo - Roma-Torino e Juventus Genoa in diretta Rai e streaming - le info : Le tre partite, oltre ad essere trasmesse in diretta tv sulle varie reti di casa Rai, andranno in onda anche in diretta streaming collegandosi al sito Rai.Tv e all'app RaiReplay per dispositivi ...

Coppa Italia - Juve-Genoa in diretta su Rai1 - Roma-Torino su Rai2 - Atalanta-Sassuolo su Rai Sport : Si concludono oggi, mercoledì 20 dicembre 2017, gli ottavi di finale di Coppa Italia, competizione di cui la Rai detiene i diritti di trasmissione in esclusiva. Tre le gare in programma.Alle 15 in campo Atalanta-Sassuolo con diretta su Rai Sport. Telecronaca di Federico Calcagno ed Eraldo Pecci. A bordocampo Andrea Riscassi. Alle 17.30 è la volta di Roma-Torino, con diretta su Rai 2. Telecronaca di Giacomo Capuano e Giuseppe Galderisi. A ...

Serie A : Crotone-Chievo 1-0 - Fiorentina-Genoa 0-0 - Sampdoria-Sassuolo 0-1 : Crotone-Chievo 1-0 Prima vittoria per Walter Zenga . Il suo Crotone batte 1-0 il Chievo e si porta a quota 15 punti in classifica. Decide un gol di Budimir al 33', su cross dalla destra di Ajeti. ...

Vittorie in trasferta per Cagliari - Genoa e Sassuolo. Pari Spal-Fiorentina : Spal-Fiorentina 1-1 Un Chiesa, fresco di rinnovo del contratto, salva la Fiorentina, ancora incompiuta dal terzo ko consecutivo dopo Crotone e Roma. La Spal è determinata e segna meritatamente: palo ...