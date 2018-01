Furlan Cisl | Alleanza istituzioni-parti sociali contro crollo delle nascite

RIFORMA PENSIONI/Furlan difende la scelta della Cisl (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità, ultimissime. Annamaria Furlan difende la scelta della Cisl. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 4 dicembre(Pubblicato il Mon, 04 Dec 2017 16:24:00 GMT)

Sicilia : Furlan a Palermo per assemblea quadri Cisl : Palermo, 27 nov. (AdnKronos) - Sarà la leader nazionale della Cisl Annamaria Furlan a chiudere, mercoledì 29 novembre, l’assemblea dei quadri del sindacato Siciliano che si terrà, a partire dalle 9.30, al Mondello Palace Hotel a Palermo. Ai lavori, aperti dalla relazione del segretario della Cisl Si

ESCLUSIVA. Pensioni. A.Furlan (CISL) "abbiamo portato a casa risultati importanti. Questo giudizio ci divide dalla Cgil' : Il lavoro non è necessario solo per l'economia, ma per la realizzazione della persona umana, per il riconoscimento della sua reale dignità, per la sua cittadinanza. Per Questo e' necessario che l'...

Furlan (Cisl) : "Non c'è la volontà politica per combattere la violenza sulle donne" : Ed anche il mondo del lavoro deve scendere in campo e fare la sua parte, contrattando come stanno facendo tante nostre categorie, migliori condizioni per le donne lavoratrici, per il sostegno alla ...

Pensioni - verso un'intesa coi sindacati Furlan (Cisl) : "Proposte del governo coerenti" : "I due nuovi aspetti aggiunti oggi dal presidente Gentiloni sono per noi assolutamente importanti e di non poco conto". La leader della Cisl, Annamaria Furlan si riferisce alel proposte di nuove esenzioni per anzianità dagli scatti e proroga dell'Ape social

